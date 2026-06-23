Vuelven a situar a Shavon Shields en el radar del Barça

Llega verano y, pese a que todavía no ha terminado la temporada del FC Barcelona, un nombre bien conocido por el conjunto culé ya lo vuelven a situar en su agenda. Rival en numerosas ocasiones en Liga Endesa y en Euroliga, el alero Shavon Shields suena para reforzar un Barça al que aún le faltan muchas piezas. No obstante, según el portal 'BeBasketball', la entidad azulgrana no es el único club Euroliga interesado en contar con los servicios del jugador estadounidense con nacionalidad danesa, que finaliza contrato en Milán.

Aunque el Barça se encuentra en la disputa de la Liga Endesa, pocas dudas hay de que la temporada no ha sido buena. Una de las razones que han llevado a este resultado ha sido la falta de recursos en diferentes tramos de la temporada y la posibilidad de disponer de una rotación más amplia y efectiva. Si el club catalán quiere lograr los objetivos en todas las competiciones, para ello es necesario contar con dos jugadores por posición capaces de ser protagonistas en cualquier partido.

Un hombre contrastado en la Euroliga

Shavon Shields es fiabilidad. Entre Baskonia y Milán son ya 8 temporadas consecutivas en Euroliga desde que aterrizó en la 18-19. En Olimpia Milano se ha establecido como uno de los puntales del equipo. Han pasado grandes jugadores como Nikola Mirotic, Nicolo Melli o Marko Guduric, pero ha sido inamovible, tanto para Ettore Messina como 'Pepe' Poeta, en esta última etapa. Con más de 25 minutos de media en todas las temporadas, sus promedios siempre han estado por encima de los dobles dígitos en anotación y valoración.

Sin ir más lejos, en la última temporada, que ha terminado logrando la Lega A ante Reyer Venezia (3-1), ha promediado 12.7 puntos, 3.2 rebotes y 2.7 asistencias para 12.3 créditos de valoración en 27 minutos. A sus 32 años, se encuentra en un buen estado de forma y busca dar un paso más para estar más cerca de los títulos.

Muchos clubes al acecho

Pero el Barça no es el único club interesado en poder disfrutar de sus habilidades. PAOK, Anadolu Efes y Fenerbahçe también están detrás de él, así como su club actual, Olimpia Milano. Según la misma información, la entidad italiana le ha presentado una propuesta de renovación, aunque de una cantidad menor a la que percibe actualmente.

Shavon Shields, ante el Barça en Euroliga / Euroleague

Por otra parte, tanto el Efes de Pablo Laso como el propio Barça ya habrían presentado una oferta por el jugador, mientras que el PAOK griego, conjunto dirigido por el italiano Andrea Trinchieri que disputa la Eurocup, también le habría hecho una oferta importante al alero. El Fenerbahçe de Jasikevicius, por su parte, de momento se mantiene al margen, a la espera de que se aclare el futuro de Tarik Biberovic, al que le llegan cantos de sirena desde la NBA.

Negociación con Baskonia

Sin embargo, si Shavon Shields quiere vestir de azulgrana, el FC Barcelona deberá negociar con Baskonia. Este verano, el Barça se encontrará al conjunto vitoriano hasta en la sopa. El cuadro vasco, cuando Shields abandonó la disciplina baskonista rumbo a Milán, incluyó al jugador en la lista de tanteo y, de esta manera, se guardó sus derechos en la Liga Endesa.

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Shields, en su etapa baskonista / EFE

Por tanto, desde los despachos del Palau Blaugrana se presentará una oferta que el Baskonia tendrá unos días para igualar si desea contar con Shavon Shields en su plantilla. La operación irá para largo.