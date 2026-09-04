La voz de Daimiel vuelve a sonar en NBA 2K27: "Es casi para que jueguen abuelos con nietos"

Antoni Daimiel atendió a 'SPORT' para repasar las principales novedades de NBA 2K27, la nueva entrega del gran videojuego de baloncesto que sale oficialmente a la venta este 4 de septiembre. El periodista volverá a ser una de las voces de la versión española junto a Sixto Miguel Serrano y Jorge Quiroga, un papel que lleva desempeñando desde hace más de una década.

Daimiel se comprometió con 2K en 2010, aunque todavía hubo que esperar unos años hasta la llegada de los comentarios en castellano. El propio periodista reconoce que ya ha perdido la cuenta, pero calcula que lleva entre 12 y 13 años poniendo voz a la saga.

Antoni Daimiel es una de las voces españolas del NBA 2K / Twitter: @ADaimiel

Un camino que comenzó con sesiones de grabación muy diferentes a las actuales. En aquella primera edición había que construir prácticamente desde cero toda la base de comentarios que después aparecerían durante los partidos, lo que obligó a Daimiel a pasar más de 60 horas delante del micrófono. "Fue un proceso arduo, muy bonito también, porque tienes que completar la base. Por suerte, me imagino que no me ha cambiado mucho la voz y habrá cosas que grabé hace tantos años que siguen apareciendo cuando juega hoy la gente", recordó a este diario.

Las grandes novedades de NBA 2K27

Con aquella base ya construida, el trabajo ha ido evolucionando. Actualmente las sesiones de Daimiel y Quiroga están centradas principalmente en actualizar comentarios y adaptarlos a las novedades que incorpora cada nueva entrega, mientras que Sixto Miguel Serrano, como narrador principal, también debe grabar los nombres de los nuevos jugadores que llegan cada temporada a la NBA.

Y NBA 2K27 llega con importantes novedades. Una de las que más llama la atención de Daimiel son las cinco eras históricas que permitirán recorrer diferentes momentos de la historia de la competición, desde la NBA de los años 80 hasta épocas mucho más recientes. "Es casi para que jueguen abuelos con nietos", resumió Daimiel, destacando una propuesta que permitirá empezar desde la época de Magic Johnson y avanzar hasta generaciones como la de Stephen Curry.

Las portadas del próximo NBA 2K27 / 2K

También aparece MyNBA Legacy, especialmente atractivo para un Daimiel que reconoce haber sido siempre muy aficionado a los modos de gestión. La nueva experiencia permitirá ponerse al frente de una franquicia durante hasta 100 años, llevando mucho más lejos la construcción y evolución de un equipo con el paso de las generaciones.

El videojuego que también crea aficionados a la NBA

Después de tantos años siguiendo la mejor liga del mundo, Daimiel ha vivido en primera persona cómo ha cambiado la relación entre NBA y NBA 2K. El videojuego ya no es simplemente un producto dirigido a los seguidores de la competición, sino que también se ha convertido en una puerta de entrada para muchos jóvenes que descubren primero a los jugadores en la consola y después comienzan a seguirlos en la pista.

El nivel de realismo alcanzado durante los últimos años ha ayudado a estrechar todavía más esa relación. Los diseños, movimientos y características de cada jugador buscan reproducir lo que ocurre en la NBA real, mientras que las actualizaciones durante la temporada permiten adaptar sus valoraciones en función de su rendimiento.

Daimiel admite incluso que, en alguna ocasión, el propio videojuego llegó a condicionarle a la hora de formarse una primera impresión sobre algunos jugadores recién llegados desde la NCAA que todavía no había podido seguir demasiado: "Yo me hacía una idea del jugador por lo que había visto en el 2K más que por haberlo visto en la realidad, y esto tenía cierto peligro", reconoció.

El impacto de la saga también ha provocado una situación especialmente curiosa para alguien que ha pasado tres décadas comentando NBA en televisión. Existe toda una generación que reconoce antes la voz de Daimiel por NBA 2K que por sus retransmisiones. "Mucha gente que, a lo mejor en un restaurante o en un lugar público, oye mi voz, normalmente es gente muy joven o niños, y le dicen al padre: 'Este es el de la NBA', pero digamos que me conocen por el videojuego, lo cual también es un motivo de satisfacción", explicó.

Las medias del NBA 2K

La relación entre el videojuego y la competición llega también hasta los propios protagonistas. Cada año, la publicación de las valoraciones de NBA 2K provoca reacciones entre los jugadores, con estrellas que consideran que su puntuación debería ser superior o que no entienden por qué algún compañero aparece por encima.

Para Daimiel, es algo completamente natural. La mayoría de los jugadores actuales han crecido con los videojuegos y algunos han llegado incluso a jugar consigo mismos en NBA 2K antes de haber disputado oficialmente su primer encuentro en la liga: "Es humano que a casi todos les parezca que tienen menos valoración de la que deberían", reconoce el periodista, aunque después sea la propia temporada la que termine poniendo en contexto esas puntuaciones.

Del directo al estudio de grabación

Poner voz a NBA 2K también obliga a Daimiel a cambiar completamente el registro respecto a una retransmisión televisiva. Durante un partido real, el comentarista puede prepararse previamente, pero una vez comienza el encuentro debe reaccionar de manera inmediata a todo aquello que ocurre sobre la pista.

En el estudio sucede justo lo contrario. No hay ningún partido delante, por lo que cada frase debe grabarse imaginando el contexto en el que posteriormente aparecerá: una acción decisiva, un momento tranquilo del encuentro o un comentario puramente analítico: "La clave es meterte en lo que va a notar o a sentir la gente que esté jugando al videojuego cuando tú hables", explicó Daimiel. El tono, el volumen o la emoción deben adaptarse a cada situación para conseguir que los comentarios encajen después con aquello que está sucediendo en la pantalla.

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Ese ha sido el objetivo desde aquellas primeras sesiones de más de 60 horas de grabación y seguirá siéndolo en NBA 2K27. La nueva entrega aterriza este 4 de septiembre con nuevas posibilidades para recorrer la historia de la liga y con Daimiel, una temporada más, poniendo voz a la experiencia para los jugadores españoles.