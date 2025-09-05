La inteligencia artificial dice que esta expresión, la de «volver a empezar», significa reanudar un proceso o actividad que se había detenido, o iniciar una nueva etapa de la vida tras un ciclo que ha terminado, y puede ser tanto retomar algo desde un punto intermedio como construirlo de cero para vivir una vida plena y feliz.

Además, aporta tres acepciones muy interesantes y que se adaptan también muy bien al actual proceso que vive el Unicaja. Es una oportunidad de superación, implica cambiar y evolucionar y es una lección de esperanza.

Para los que peinamos canas o directamente no peinamos nada, «volver a empezar» es el nombre de la película de José Luis Garci que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1983.

Para muchos, la primera estatuílla del cine español, aunque realmente no lo fue. Ese honor recayó en 1970 en Juan de la Cierva y Hoces que recibió el Oscar por su contribución técnica al mundo del cine. Incluso en 1972 Luis Buñuel se llevó el galardón con «El discreto encanto de la burguesía», de producción francesa, porque la censura de la dictadura franquista impidió su rodaje en España.

Este volver a empezar de Unicaja seguro que no es el primero del club, pero debido a los éxitos de la primera época y a la continuidad del proyecto, sí puede ser el más importante.

Como bien recuerda Ibon Navarro, hay que retroceder 3 años en el calendario para poder comparar a estos equipos. Comparar a este Castañeda con el Tyson Carter de 2022; mirar a Webb, Sulejmanovic y Duarte con los ojos con que hace 3 años veíamos a todos los recién llegados a un proyecto que pasaba en meses de ver peligrar su puesto en la ACB a pelear por el título de Liga.

Será difícil, como también lo será asimilar que la dificultad de la empresa es aún mayor porque los que siguen tiene 3 años más, como es lógico. Vamos que no están en los 28 que tenían, como ahora el alero dominicano, sino en los 31, 32 o hasta 36.

Un nuevo proyecto que busca su sitio y que como bien decía su arquitecto, Juanma Rodríguez en Onda Cero, necesita 15 partidos para saber hacia donde evoluciona.

Yo añado otra variante, y a qué velocidad lo hace. El mundo del deporte se parece mucho al mundo del periodismo, la memoria tiende a cero y se sobre evalúa lo que ocurre en el presente sin tener en cuenta el pasado.

Las bases del equipo y su estructura son sólidas, pero hay que tener los pies en la tierra y ser conscientes que los 5 primeros partidos de este año no van a ser como el año pasado, donde se sellaron 5 triunfos incluida una ante el Barcelona y el liderato de la ACB.

Todos parecen conocer a donde vienen y estar en sintonía con el cuadro técnico, pero habrá que testar que pasa si las victorias no son muchas y los minutos son pocos.

Para algunos de los recién llegados, todos menos Sulejmanovic, jugar 18 o 20 minutos por partido es una experiencia nueva y aun con la mejor de las predisposiciones puede ser difícil de aceptar.

Los mensajes son muy positivos hasta ahora, algunos incluso excepcionales como los que emiten Chris Duarte y su familia. Si su adaptación a la ciudad es buena, su juego mantiene el excelente nivel demostrado hasta ahora y su discurso no cambia, el equipo de Los Guindos puede haber encontrado un jugador generacional para muchas temporadas. Carpe Diem…