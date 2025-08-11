Una visita muy especial para Scariolo

Para el seleccionador español, Sergio Scariolo, entrenar bajo la atenta mirada de otros colegas suyos no acostumbra a ser habitual, y aún menos cuando son entrenadores de primer nivel y otro que está haciendo su camino hacia la cima después de haber sido asistente en varios equipos de Euroliga como el Barça.

Y es que en el Parc Esportiu Llobregat, en Cornellá, el seleccionador español recibió la visita de tres técnicos badaloneses que quisieron vivir de primera mano una sesión de entrenamiento del italiano, sin duda, un motivo para aprender un poco más por su larga y exitosa trayectoria.

Y no fueron tres entrenadores que estén precisamente iniciando su carrera. Para empezar, un entrenador jefe de la NBA como Jordi Fernández, que dirige a los Brooklyn Nets y rival suyo en el pasado con la selecciòn de Canadá, junto a un veterano técnico, finalista de la ACB con el Valencia Basket y que será rival de Scariolo la próxima temporada, Pedro Martínez.

El seleccionador realizó la sesión de video desde la misma pista de entrenamiento en Cornellà / FEB

Atentos al trabajo de la selección

Junto a ellos, otro entrenador que sigue creciendo, y que dirigirá al Leyma Coruña la próxima temporada y con pasado en equipos como el Barça, Estrella Roja o el año pasado, en el París Basketball, Carles Marco. Los tres técnicos disfrutaron de la sesión matinal de entrenamiento, y pudieron intercambiar saludos con el seleccionador, que se mostró honrado con su presencia para seguir el devenir del equipo nacional.

El seleccionador saluda a Jordi Fernández, entrenador jefe de los Brooklyn Nets y ex rival con la potente Canadá / FEB

Desde la grada, una vez concluida la charla, pudieron seguir de cerca el trabajo del equipo, que tuvo una parte de vídeo desde la misma pista de juego, para luego poner en práctica todos los aspectos técnicos que les pidió Scariolo a sus jugadores, con el duelo de Francia en el horizonte.

Una visita muy especial y que demuestra que ser un entrenador ‘top’ de la ACB o de hacerlo en un equipo de la NBA o de la LEB Oro, bien vale una visita para ver de cerca cómo trabaja un técnico que se ha ganado la admiración de todo el mundo del basket.