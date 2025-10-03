Un virus mantiene alerta a la plantilla del Unicaja antes del debut en Liga Endesa

El Unicaja volvió a entrenar el miércoles después de unos días de descanso tras la Supercopa e inaugura este sábado la Liga Endesa frente al Bilbao Basket, pero un virus ha vuelto a hacer acto de presencia en el seno de la plantilla verde y morado. Los descartes de la jornada 1 poco tendrán que ver con ninguna circunstancia baloncestística, sino que serán los 12 que mejor estado de salud tengan en las horas previas al encuentro.

Kendrick Perry

En el tradicional parte médico de Ibon Navarro en rueda de prensa, el técnico cajista aseguró que Kendrick Perry regresó al trabajo este jueves, con solo dos entrenamientos en las piernas para enfrentarse al que será su compañero en el futuro Melwin Pantzar. "No está al 100%" y no es una buena noticia para un jugador en el que las piernas son tan importantes en su juego. Hay que recordar que Tyson Pérez ya fue baja en la Supercopa por este mismo asunto.

James Webb III

El otro nombre propio es James Webb III, aunque no por el virus. "Hemos perdido a James. Es otro problema el que tiene. No parece demasiado grave, pero ayer le impidió entrenar, veremos hoy", asumió Ibon Navarro. Otro de los jugadores que necesita más minutos sobre la cancha para acoplarse a sus compañeros y que es una doble pieza en la rotación como '3' y como '4'.

Así que el parte es claro: "Puede haber novedades de aquí a mañana". Poco tendrá que analizar el técnico en base a lo que pueda presentar el Bilbao Basket. Se vestirán de corto los 12 jugadores que se encuentren en mejor estado de salud. Perry no está al 100%, pero parece que llegará al debut en el Martín Carpena. Lo de Webb III parece más serio, sin ser "demasiado grave". Lo que ocurra con el resto de la plantilla hasta las 18.00 horas de este sábado será decisivo.

