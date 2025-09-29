Virtus Bolonia - Real Madrid: horario y dónde ver por TV la primera jornada de Euroliga

Virtus Bolonia y Real Madrid se enfrentan este martes 30 de septiembre en la jornada inaugural de la Euroliga. Los blancos, que cayeron este domingo en la final de la Supercopa Endesa ante Valencia Basket, afrontan con optimismo una nueva temporada en Europa, con una plantilla candidata a ganar todos los títulos del curso, aunque el primero ya se haya escapado.

Los blancos cuentan con una plantilla renovada, llena de nuevos fichajes que deberían elevar el nivel del equipo y las posibilidades de estar en la Final Four del próximo año. Dos de ellos aterrizan en Madrid procedentes de la NBA, como Chuma Okeke y Trey Lyles, además de los nombres de Theo Maledon, Gabriele Procida, Izan Almansa y David Kramer.

Scariolo, durante la Supercopa / Jorge Zapata

A diferencia de en las competiciones nacionales, todos los extracomunitarios podrán estar convocados por Scariolo. Es decir, tanto Lyles como Okeke y Deck estarán disponibles para el primer duelo europeo. Poco descanso tendrá el Madrid, que deberá jugar este martes y luego el próximo viernes. Un total de cuatro partidos en siete días.

También será la vuelta de Scariolo a Bolonia. El actual técnico de los blancos lo fue de la Virtus durante dos años, conquistando una Supercopa y la primera EuroCup de la historia del club. Aun así, pocos quedan de aquella plantilla en el conjunto italiano, que cuenta en sus filas para este año con Carsen Edwards, el máximo anotador de la temporada regular 24/25.

"Es una salida complicada contra un rival muy atlético, con jugadores con mucho talento anotador y en un ambiente muy atípico. Es una cancha pequeña con mucha pasión y mucho calor alrededor de los jugadores durante el partido", aseguró Scariolo en la previa del partido.

A QUÉ HORA JUEGA EL REAL MADRID ANTE LA VIRTUS BOLONIA

El partido entre Virtus Bolonia y Real Madrid de la 1ª jornada de la Euroliga se disputa en el Virtus Segafredo Arena este martes 30 de septiembre a partir de las 20:45 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de Euroliga entre Virtus Bolonia y Real Madrid correspondiente a la 1ª jornada se podrá seguir por televisión en Movistar, a través del canal Movistar Plus (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.