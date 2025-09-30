Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
DIRECTO

DIRECTO

Baloncesto

Virtus Bolonia - Real Madrid, en directo: partido de la Euroliga, en vivo

El conjunto de Sergio Scariolo visita al cuadro italiano en la jornada inaugural de la competición continental

Facundo Campazzo y Sergio Scariolo discuten una decisión arbitral

Facundo Campazzo y Sergio Scariolo discuten una decisión arbitral / EFE

Iker Kind

Iker Kind

Virtus Bolonia y Real Madrid se enfrentan en la primera jornada de la fase regular de la Euroliga.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas