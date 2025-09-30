La Virtus agudiza la primera crisis del Madrid de Scariolo

La Virtus Bolonia sorprendió al Real Madrid (74-68) en el debut de los blancos en la Euroliga. En un desastroso partido desde la línea de tres (3/22 en triples), los de Scariolo fueron de más a menos, aunque tiraron de épica para intentar remontar el partido. Campazzo tuvo una entrada para empatar el partido a falta de una posesión, pero Smailagic lo defendió a la perfección.

Virtus Bolonia - Real Madrid (baloncesto, Euroliga), 30/09/2025 EUROLIGA VIR 74 68 RMA Alineaciones VIRTUS BOLONIA, 74 (14+24+17+19): Edwards (14), Pajola (2), Alston Jr (2), Jallow (2), Smailagic (9) -cinco inicial-, Niang (12), Vildoza (11), Morgan (7), Diarra (4), DIouf (4), Hackett (4), Taylor (3). REAL MADRID, 68 (19+16+15+18): Feliz (4), Abalde (2), Hezonja (14), Okeke (6), Tavares (6) -cinco inicial-, Deck (12), Campazzo (8), Llull (5), Fernando (4), Lyles (4), Kramer (2), Garuba (1).

El Madrid llegaba a Bolonia tras caer en la final de la Supercopa ante Valencia Basket. Los blancos empezaron con fuerza y ganas de dejar atrás la derrota del domingo. Gracias a las buenas defensas, que dejaron a los locales en tan solo 14 puntos durante el primer cuarto, pudieron abrir una pequeña brecha en el marcador (14-19), de la mano de un inspirado Mario Hezonja.

Todo lo positivo que se había visto en los primeros diez minutos, se difuminó en el segundo cuarto. Los italianos, con un gran Vildoza y Smallagic, empezaron a poner en mayores problemas a los blancos, que se estancaron durante unos minutos en ataque y Scariolo se vio forzado a pedir tiempo muerto. El parcial de los italianos era de 20-9.

Tavares, en el intento de canasta / RMA

Aunque la intención del entrenador blanco fue la de mezclar fichajes con jugadores veteranos, el rendimiento de los NBA fue muy flojo: tanto el de Okeke como el de Lyles. Tampoco estuvieron finos los que siempre sacan las castañas del fuego, como Sergio Llull o Facu Campazzo. Tan solo destacaron en cuanto a anotación Hezonja y Deck.

Sin embargo, el mayor problema que tuvo el Madrid en el partido vino desde el triple. Okeke metió el primer lanzamiento de tres de los blancos en el tercer cuarto. Es decir, en la primera parte los de Scariolo no lograron anotar de tres. Un rendimiento desde la línea exterior que acusaron en el marcador, yéndose al descanso tres abajo. También podría haber sido peor.

Carsen Edwards completó un notable partido / VIRTUS BOLONIA

Tras el descanso, el conjunto de Dusko Ivanovic salió con mayor intensidad que al inicio de partido y ambos equipos mostraron rendimientos muy similares. Sin un gran porcentaje de acierto, fueron sumando sin que ninguno de los equipos se alejara en exceso del otro. Aun así, la Virtus mantuvo el liderato durante los diez minutos, sin verse superada en ningún momento por los blancos, que iban a remolque.

Negados desde el triple

Un triple de Vildoza al empezar el último cuarto abrió una brecha dolorosa de ocho puntos. La falta de un líder en el Real Madrid durante todo el partido provocó que cada uno hiciera la guerra por su cuenta. Y en ninguna de ellas se metía un triple. Dusko Ivanovic pidió tiempo muerto a falta de siete minutos para el final y los blancos llevaban 1/17 desde el exterior. No quería entrar la pelota.

Campazzo rompió la tendencia desde el exterior con dos triples en los últimos minutos, estando dos abajo y teniendo posesión a favor. Decidió el argentino cargar con el equipo en los instantes finales, pero la defensa de los italianos fue perfecta. Otra derrota para el Madrid de Scariolo, que jugará el próximo jueves en casa ante Olympiacos.