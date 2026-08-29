Lo que no se vio del España - Portugal: La sangre de Willy, la emoción lusa y un inesperado retraso de tren

Resaca amarga para España tras la derrota ante Portugal en las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial. El combinado de Chus Mateo no pudo regalarle a la afición zaragozana una victoria y cayó ante la selección lusa por un ajustado 89-95 en un partido en el que los de Mario Gomes tiraron de experiencia, pero también de garra y mayor energía para dar la campanada en el Príncipe Felipe.

El pabellón aragonés superó los 6.000 espectadores en sus gradas, con un parquet tematizado para la ocasión y con miles de banderas españolas postradas sobre los asientos del arena. Lució bien el público, pero el ambiente fue algo frío: una muestra de ello fue que el himno sonó por megafonía sin ir acompañado de los habituales cánticos de la parroquia española.

Más de 6.000 espectadores se dieron cita en el Príncipe Felipe / EFE

Mara y Pradilla, los más aclamados por su público

Aday Mara y Jaime Pradilla, ambos nacidos en Zaragoza, fueron los que se llevaron la mayor ovación por parte de la grada. Jugaban en casa y eso se notó. Pese a ello, los más pequeños obtuvieron fotos y autógrafos de toda 'La Familia', conocedora de que toca volver a enganchar a las nuevas generaciones para tratar de repetir aquel apoyo social que recibían verano tras verano los Gasol, Navarro, Ricky Rubio o Rudy Fernández.

El España - Portugal fue un partido de homenajes, en el que Zaragoza vio colgar del techo del Príncipe Felipe la camiseta del mítico Pepe Arcega, y en el que también se aplaudió a Tomás Bellas, Fabien Causeur, Xavi Rey, Nacho Martín, Bojan Dubljevic y Jayson Granger, homenajeados por la Asociación de Baloncestistas Profesionales tras haber puesto fin a sus respectivas carreras. En primera fila estuvieron las jugadoras de la femenina absoluta, que este fin de semana disputarán en el mismo escenario, un par de partidos de preparación ante Mali y China antes de arrancar el Mundial en Alemania este próximo viernes 4 de septiembre.

El accidentado partido de Willy Hernangómez

Para Willy Hernangómez, fue un partido en el que pasó absolutamente de todo. El ya exjugador del Barça fue uno de los que mayor cariño recibió en los prolegómenos del choque. El nuevo pívot de Unicaja es uno de los encargados de cohesionar el grupo y siempre tiene un detalle cariñoso con cualquier miembro del grupo, incluido el staff. Mateo lo puso de titular para tratar de frenar a Neemias Queta, y en el duelo saltaron chispas prácticamente desde el primer momento. Willy cayó al suelo en los primeros compases de partido, y la imagen en el videomarcador desveló el motivo: se había abierto una ceja tras un golpe del pívot de los Boston Celtics.

La herida en la ceja de Willy Hernangómez / RTVE

Hernangómez se marchó a vestuarios y pudo regresar a pista un rato después, pero lo cierto es que estuvo lejos de su mejor nivel, especialmente en defensa, donde no pudo equilibrar la batalla por el rebote ante el propio Queta y un Ruben Prey que también fue una pesadilla para el juego interior español. La intención de Mateo era mantener a Willy en pista en los minutos finales del choque, con la victoria en juego, pero tuvo que dar marcha atrás ante el agujero en la parte trasera de la cancha y apostar por el joven Mara.

Cárdenas se asienta en 'La Familia'

Una de las pocas notas positivas fue el partido de Álvaro Cárdenas, consolidado ya como uno de los mejores bases nacionales. Se echó el equipo a la espalda y fue ganando confianza al firmar alguna de las acciones más espectaculares del partido. A mediados de mayo, Valencia Basket le recuperó tras terminar su cesión en el Peristeri, y desde ese momento, el base granadino no ha parado de cuajar grandes actuaciones, y ya cuenta con una Liga Endesa en su palmarés.

Álvaro Cárdenas, ante Portgual / FIBA

En cuanto a los azulgranas, Joel Parra volvió a ser una vez más uno de los líderes del equipo en cancha, dejando claro que el esfuerzo, el sacrificio y la entrega son valores innegociables cuando está en pista. Tuvo acierto, pero estuvo demasiado solo en esa 'pelea' ante unos portugueses que hicieron más cosas para merecer el triunfo. En cuanto a Darío Brizuela, el escolta donostiarra salió del banquillo y puso su calidad y anotación al servicio del equipo, siendo, de lago, el jugador español más destacado en el apartado estadístico del +/-, que es el que recoge los puntos anotados y concedidos por el equipo con dicho jugador en pista. Terminó siendo el máximo anotador de los locales, con 19 tantos.

Una victoria histórica y un inesperado retraso ferroviario

En la rueda de prensa posterior al partido, Gomes catalogó el triunfo como histórico, y no le faltaron motivos, ya que Portugal acababa de protagonizar una hazaña histórica en el Príncipe Felipe. El seleccionador luso cuenta con un grupo unido y cohesionado que, al no jugar en las principles ligas europeas, puede coincidir entre dos y tres veces al año para preparar los encuentros internacionales. En España hay mimbres y esta selección, que ya cuenta en la absoluta con varias de las caras más prometedoras del baloncesto nacional, solo puede ir a mejor. Faltan muchas horas de vuelo, como es lógico, pero el equipo debe ir creciendo. La oportunidad en Atenas del próximo lunes (18h CEST) ante Grecia se presenta como una gran ocasión para ello.

Por último, no hay que olvidar que los jugadores, más allá de ser referentes e ídolos deportivos, también son personas. Y no hay nada más humano que un retraso ferroviario como el que sufrieron en la estación de Delicias a primera hora del sábado, con un tren que les debía llevar a Madrid y que partió de la capital aragonesa con más de media hora de retraso. La Sala Club de la estación zaragozana fue el refugio para 'La Familia' antes de bajar definitivamente al andén para poner rumbo hacia Madrid.