Vincent Poirier, una ausencia sensible para Francia...y todavía más para Anadolu Efes

Vincent Poirier no podía imaginarse que su paso por Badalona hace unas semanas para medirse a España con Francia en la preparación del Eurobasket, iba a significar un parón importante en la nueva temporada para el ex pívot del Real Madrid.

Y es que el pívot francés se lesionó en el partido amistoso que disputaron ambos conjuntos en el Olímpic y ya no jugó el segundo en París, donde se le vio con sus compañeros, aunque ya sin opción a jugar.

Su ausencia para el Eurobasker se unía a las de Victor Wembanyama, Rudy Gobert y Mathias Lessort. Mouhammadou Jaiteh (2,08 m), que jugará en la próxima Euroliga con el debutante Dubái BC, y a Alexander Sarr (2,13 m), el número 2 del draft de la NBA en 2024, son los únicos cinco vivos para Frederic Fauthoux para el torneo continental.

El pívot francés jugó su último partido con Francia en la preparación del Eurobasket ante España en el Olímpic / FEB

El jugador no ha resultado importante para Francia, que puso solventar por victorias sus primeros encuentros hasta la derrota ante Israel. Aunque en el momento de la verdad, cuando lleguen los cruces por las medallas, la experiencia del pívot era básica para meterse en disposición de lograr una medalla.

Obligado a ir al quirófano

Una lesión que finalmente fue más importante de lo esperado y que obligó al pívot francés a pasar por el quirófano. El Anadolu Efes anunció esta pasada semana que Vincent Poirier se perderá entre cuatro y seis meses mientras se recupera de una cirugía de rodilla. El pívot se sometió a la intervención en Francia.

El médico del Efes, Ugur Dilicikik, compartió una actualización tras la operación, explicando que durante la misma el personal médico pudo comprender mejor la lesión y establecer un calendario para su regreso.

El pívot titular del Anadolu Efes no se le espera en los primeros meses de competición en la Euroliga / EUROLEAGUE

Según la nueva información, el Efes podría tener de vuelta a Poirier como muy pronto a finales de diciembre, justo antes del ecuador de la temporada regular.

El pívot de 31 años es campeón de la Euroliga 2023 y exjugador ideal de la Euroliga. Se incorporó al Efes el verano pasado y promedió 9,5 puntos, 5,0 rebotes y 1,3 tapones para una valoración de 13,4 en 39 partidos de Euroliga.