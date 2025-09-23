Vilafranca del Penedès se viste de gala para acoger los Premis +Bàsquet

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) y La Xarxa organizarán este lunes 29 de septiembre (20:00 h) la primera edición de los Premios +Bàsquet, una iniciativa con la que distinguir a los mejores deportistas de la temporada 2024-25, reconocer la trayectoria de algunas leyendas del baloncesto catalán y visibilizar las historias más destacadas que han aparecido en el programa +Bàsquet. El Teatro Casal de Vilafranca del Penedès, como Ciudad del Bàsquet Català 2025, será el magnífico escenario de un acto retransmitido en directo por la plataforma La Xarxa+ a las 20:00 h y por televisiones locales (en diferido a las 22:30 h).

Aina Ayuso (Hozono Global Jairis) será galardonada como la mejor jugadora catalana y Guim Expósito (Barcelona 3x3), como el mejor jugador catalán. Además, Bernat Canut (Hozono Global Jairis) y Gerard Encuentra (Hiopos Lleida) serán distinguidos como los mejores entrenadores de equipos femeninos y masculinos, respectivamente.

Los Premios +Bàsquet, que estarán presentados por Montse López, Àlex Gozalbo y Xavi Ballesteros —las tres caras visibles del programa— también servirán para poner en valor la trayectoria de Anna Cruz, Pau Ribas y Sílvia Domínguez, tres leyendas que al final de la pasada temporada anunciaron su retirada.

El acto, que incluirá actuaciones de Basket Beat y la colaboración de deportistas de la Sección Deportiva Casal Vilafranca y del Club Esportivo Xamba, servirá para recordar algunas de las historias más inspiradoras que han aparecido en el programa, como la de Laura Rafegas (presidenta de los Lluïsos de Gràcia), Cristina Miquel (árbitra y tutora arbitral), el CB Salt (un ejemplo de integración) o Martina Claramunt (jugadora que ha superado un cáncer).

Los Premios +Bàsquet se cerrarán con el agradecimiento a dos ciudades que han tenido un papel clave en el impulso del baloncesto catalán durante el último año: Llinars del Vallès (Capitalidad Baloncesto Femenino 2025) y Vilafranca del Penedès (Ciudad del Baloncesto Catalán 2025).

En 20 programas, la primera temporada del +Bàsquet visitó 27 clubes y 33 ciudades, con un total de 140 protagonistas.

“El programa +Bàsquet sirve para dar voz a todas las iniciativas que se realizan por todo el territorio. Buscamos una alianza estratégica con La Xarxa para añadir un altavoz de prestigio y cercanía que dé visibilidad tanto al trabajo que hacen los clubes como a los diferentes programas que se organizan desde la Federació. Las historias que han aparecido en el programa nos han ayudado a mostrar una realidad tan diversa como apasionante”, dice Ferran Aril, presidente de la FCBQ.

La segunda temporada del +Bàsquet se emite cada martes a las 15:30 h y a las 18:00 h en las televisiones locales. Además, está disponible en La Xarxa+, la plataforma OTT que se ha convertido en un punto de referencia del ecosistema audiovisual local catalán; cuenta con más de 150.000 usuarios registrados.