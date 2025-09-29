Vídeo: El show del Valencia Basket en la Supercopa: ¡Las mejores jugadas del torneo!

El Valencia Basket fue todo un vendaval ofensivo durante la Supercopa Endesa 2025. El flamante campeón lo hizo con autoridad, derrotando al campeón del Liga, el Real Madrid y al equipo anfitrión, Unicaja. Los de Pedro Martínez hicieron dos partidos muy completos a nivel ofensivo, demostrando que este curso cuenta con muchas alternativas, pese a la baja de Jean Montero en este estreno oficial.

Los taronja anotaron de todos los colores; mates, triples, bandejas, alley oop... Taylor, Moore y hasta el MVP de Larrea dejaron imágenes para saltar del asiento. Este lunes la ACB ha publicado el vídeo con las mejores acciones del torneo y, evidentemente, el Valencia Basket copa todas ellas.

La primera es una acción de Kameron Taylor (10) en la que se juega el uno contra Gaby Deck en la final, aguanta el envite de su rival y consigue levantar la pelota, encestar y sacar el adicional. ¡Pura fuerza! Ya en el puesto 9 nos encontramos con otra acción taronja, un rápido contragolpe en el que Costello se saca una asistencia por la espalda a la esquina, donde Josep Puerto no se lo piensa y dispara para cerrar con un triplazo.

En el puesto número 7 está uno de los más destacados del torneo, Omari Moore con una jugada frente a Unicaja. El taronja amaga con el triple en la esquina, remonta línea de fondo y mete un canastón en contacto.

Ya en el TOP 3, las dos mejores jugadas tuvieron sello Valencia Basket. La primera es la conexión Taylor - Sako para un alley oop con mate que enseña los muelles del francés. ¡Y cómo no! En el número está el terrible baile de Moore a Garuba. El taronja se cambió el balón de mano con un 'crossover' marca de la casa, superando a Garuba y dejándolo sentado en el suelo.

Vía: Superdeporte