Vídeo completo del amistoso del Valencia Basket ante el UCAM Murcia

El Valencia Basket afronta este miércoles su segundo partido de la pretemporada ante el Casademont Zaragoza de Bojan Dubljevic. Eso sí, será la primera ocasión en la que la afición taronja pueda ver en directo a los nuevos fichajes, ya que el primer amistoso disputado el pasado domingo en Yecla ante el UCAM Murcia no se pudo ver.

Ahora bien, para quienes no quieran esperar a este miércoles por la tarde, existe ya la posibilidad de ver íntegro el partido ante los de Sito Alonso, ya que el Ayuntamiento de Yecla ofrece la posibilidad de verlo a través de una grabación que se emite por su canal de Youtube.

El Valencia Basket perdió 92-85, pero el partido sirvió para que debutaran cuatro de los nuevos fichajes: Kameron Taylor, Omari Moore, Neal Sako e Isaac Nogués-González. También tuvo minutos el húngaro Vincent Valerio-Bodon, aunque en este caso, está como 'temporero' para ayudar solo en pretemporada ante las bajas que había de los internacionales.

Una vez más, el jugador más destacado por los taronja fue Jean Montero, autor de 23 puntos y en forma después de haber disputado recientemente la AmeriCup.

Ficha técnica

UCAM Murcia 92 (29-18-13-32): DeJulius (7), Ennis (17), Sant-Roos (5), Nakic (12), Cacok (12)- quinteto inicial- Forrest (15), Radebaugh (18), Cate (0), López de la Torre (1), Neves (5), Diagne (0)

Valencia Basket 85 (19-24-19-23): Montero (23), Moore (9), Valerio-Bodon (0), Costello (12), Sako (8) - quinteto inicial- Taylor (6), Brancou (6), Blanco (4), Carot (7), Sestina (10), Talcis (0), Nogués-González (0)

Árbitros: Martínez Silla- Fernández- Sánchez Cutillas