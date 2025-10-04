La vida sigue igual para Hiopos Lleida en el Barris Nord

El Hiopos Lleida venció con claridad al Río Breogán (87-68) y celebró la primera victoria de la temporada ante su afición, que no falló a la cita y llenó el Barris Nord cuatro meses después. El equipo ilerdense inició mejor el encuentro y cogió una ventaja de diez puntos que no solo mantuvo, sino que también la logró aumentar progresivamente a lo largo de los tres cuartos restantes.

Hiopos Lleida - Río Breogán (baloncesto, Liga Endesa), 04/10/2025 LIGA ENDESA LLE 87 68 BRE Alineaciones HIOPOS LLEIDA, 87 (23+22+19+23): Batemon (8), Ejim (13), Agada (14), Diagne (4), Jiménez (5) - cinco inicial - Walden (5), Paulí (4), Zoriks (7), Golomán (16), Sanz (6) y Krutwig (5). RÍO BREOGÁN, 68 (15+15+16+22): Kook (18), Russell (2), Brankovic (8), Dreznjac (5), Kurucs (6) - cinco inicial - Dibba (10), Apic (-), Alonso (8), Aranitovic (6), Sakho (-) y Mavra (5).

Los locales exhibieron un gran juego coral en el que György Golomán (16 puntos y 22 de valoración) brilló por encima del resto. Por su parte, los 18 puntos de Keandre Cook no pudieron evitar la derrota del Breogán. El encuentro comenzó con un intercambio de canastas entre ambos equipos, en el que destacó Caleb Agada, que anotó los siete primeros puntos para el Lleida (7-5, min.2).

Los ilerdenses, arropados por su afición, abrieron una brecha de diez puntos en el marcador gracias a su gran acierto, tanto desde la pintura, donde tuvieron un 100% de acierto durante el primer cuarto, como desde el perímetro(17-7, min.5). Tras tres minutos de sequía anotadora por parte de ambos conjuntos, los visitantes intentaron reducir la diferencia en los últimos minutos del período, pero vieron como el Lleida respondió todas sus acometidas (23-15, min.10).

En la reanudación, el Lleida convirtió cinco puntos consecutivos de salida, que rápidamente contestaron los lucenses con un parcial de 0-7 (27-20, min. 2). Con el paso de los minutos, la renta se estabilizó y ninguno de los dos equipos logró imponer su juego.En los últimos instantes del cuarto, los locales pusieron una marcha más y realizaron un arreón final en el que, liderados por György Golomán, establecieron la máxima ventaja hasta el momento (45-30, min.20).

Tras el paso por vestuarios, Agada situó una nueva máxima renta en 17 puntos (47-30). Sin embargo, ambos conjuntos aumentaron la intensidad defensiva y hubo muy poca anotación (55-39, min.25). Cook y Mavra, con nueve y tres puntos en el tercer cuarto, respectivamente, cortaron la mala dinámica ofensiva y acercaron al Breogán a trece puntos (58-45, min.28), pero instantáneamente apareció Cameron Krutwig para frenar en seco el pequeño parcial de los lucenses y situó una nueva máxima renta al término del período (64-46, min. 30).

Los gallegos estuvieron más acertados en el último asalto y amenazaron con meterse de lleno en el encuentro. No obstante, se encontraron con la misma reacción por parte de los locales: no fallaron en ataque y se pusieron el mono de trabajo en defensa (72-55, min. 34).

Con el partido prácticamente visto para sentencia, los jugadores se dejaron llevar y apenas lograron anotar en ataque (76-60, min.37). El Lleida, por su parte, aprovechó la ocasión para gustarse, mientras la afición del Barris Nord ya celebraba el primer triunfo de su equipo en la Liga Endesa.

Sin embargo, todavía quedaba el averaje en juego, y Gerard Encuentra y Luis Casimiro, que eran conscientes de ello, exigieron a sus jugadores hasta el último instante. El Hiopos Lleida salió beneficiado del intercambio de canastas, y una canasta de Millán Jiménez situó el 87-68 final.