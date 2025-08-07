Victoria de bálsamo para España con un gran Mario Saint-Supéry (87-73)

Sin grandes alardes ni excentricidades, la selección española absoluta sumó este jueves su primera victoria contra una débil República Checa (87-73) en el adiós al Torneo Ciudad de Málaga para seguir con la estela del equipo 'B'. Hasta aquí llegaron los ensayos de los de Sergio Scariolo porque una doble cita ante Francia y Alemania es lo que queda en la gira de preparación. La buena noticia es que lo hará con un gran Mario Saint-Supéry.

El talento malagueño, al frente

El ejército malagueño dejó claro por qué merece estar en el Eurobasket. Alberto Díaz no tendrá los puntos de Lorenzo Brown, pero tiene la capacidad de cambiar dinámicas. Lo hizo en el anterior campeonato continental con rivales de talento NBA, lo repitió en la preparación y lo volverá a hacer contra quien se le presente a partir del 27 de agosto. Así es el capitán del Unicaja. No recuperó ningún balón, pero provocó un número alto de pérdidas. Descansó también.

Además, junto al propio Scariolo, ejerció en todo momento de 'maestro' junto a Mario Saint-Supéry. El de Rincón de la Victoria fue mucho más protagonista que contra Portugal, más balón y más destellos de talento. También con errores como las tres faltas al descanso, pero para eso tiene a su lado a un referente para ayudarle en la toma de decisiones. Además, 10 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias, pero con un impacto altísimo en la dirección de juego y también atrás.

España comenzó el partido sufriendo. No se le caen los puntos de las manos a este equipo y eso, ante una República Checa que vio el aro desde el triple como una piscina, se paga. De salida, 7-14. Echó mano Scariolo del talento malagueño y todo cambió, Alberto provocando las pérdidas rivales y Saint-Supéry anotando cinco puntos para darle un final más igualado al cuarto. Nueve minutos tardó en llegar la primera ventaja (17-16), pero la cara del encuentro era otra.

Compases de dudas

Aun así, partido con poco ritmo. A excepción de un triple de Santi Yusta, España necesitó del tiro libre para seguir sumando porque en estático se le estaba haciendo un mundo. Lo dijo el italiano el martes, hacer las cosas normales ya no sirve porque no es suficiente para ganar (25-25). Ante una débil República Checa, sin Tomas Satoransky, puede que sí. Un parcial de 8-0 obligó a Diego Ocampo a parar el partido. Paso a paso, 40-31 al descanso.

El encuentro ganó ritmo y puntos tras el paso por vestuarios. Los entrenadores pensarían que se perdió defensa. Esta vez, República Checa quiso elevar la pugna ofensiva y la selección nacional sí que respondió. Darío Brizuela, Jaime Pradilla y Josep Puerto se echaron el equipo a la espalda con un buen Saint-Supéry en la dirección, aunque nunca parecía ser suficiente. El blaugrana lideró un arreón con el objetivo de ser el último (71-59).

Ahora quedaba dar el último paso. Los de Diego Ocampo se quedaron sin fuerzas y a España no le quedó más que seguir sumando sensaciones, especialmente de las que deben ser sus grandes figuras. El que sale muy reforzado es Puerto, capitán del Valencia Basket, en esa lucha por conseguir un puesto para el Eurobasket gracias a los 15 puntos con los que cerró el partido.

La preparación sube de nivel

A partir de aquí, la preparación sube uno, dos... o tres escalones. España afronta una doble cita ante Francia (día 14 en Badalona y el 16 en París), mientras que Alemania, vigente campeona del mundo y con el cajista Alberto Miranda como segundo entrenador, será quien cierre la Gira Imperium Nostrum (día 21 en Madrid y el 23 en Colonia) antes del Eurobasket. Por lo pronto, aquí se ha escrito el último partido de Scariolo como seleccionador nacional.