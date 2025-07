Victor Claver: “Hay que mirar a largo plazo y ver lo que se está construyendo con Peñarroya”

Pocos mejor que Víctor Claver (Valencia, 1988) saben lo que es debutar en la NBA con 24 años, vivir la consolidación del equipo de su ciudad en la élite, defender la elástica azulgrana en el Palau Blaugrana durante cinco temporadas (2016-2021) y ser parte de una de las mejores generaciones de la historia del baloncesto español con la selección.

Durante el Jr. NBA celebrado este jueves en Valencia, Claver atendió en exclusiva a SPORT para hablar de todo ello.

¿Cómo estás llevando ahora tu nueva vida?

Bien, muy tranquilo. Este año me propuse descansar, desconectar un poco, ver cosas diferentes a las que ves dentro de la pista y disfrutar también de este proceso.

En este acto (Jr. NBA) hay muchos jugadores jóvenes, y ahora parece que algunos quieren dar el salto a la NBA demasiado rápido. ¿Cómo crees que esto les puede perjudicar?

Creo que cada jugador vive una situación diferente. Hay quienes llegan pronto a la NBA, se desarrollan allí y aprenden cómo es el mundo NBA desde el principio. Y hay otros que necesitan un tiempo de maduración en Europa antes de ir allí, destacar y hacerse un sitio. Cada uno tiene que analizar su caso, ver qué equipo le da la oportunidad y, a partir de ahí, intentar disfrutar de la experiencia y hacer que sea lo más larga posible.

Sobre tu experiencia en Portland, ¿qué consejo le darías a Hugo González y a otros jóvenes que están luchando por ganarse un puesto en la NBA?

Que tenga los ojos muy abiertos, que aprenda desde el primer día. Tiene que ser consciente de que puede necesitar tiempo para adaptarse porque el día a día y la forma de jugar son diferentes. Pero si está allí, es por algo. A nadie le regalan un contrato NBA. Que aproveche la oportunidad, se empape de lo que le rodea y lo disfrute al máximo.

Sobre el problema que está habiendo ahora de muchos jugadores jóvenes que se van a la NCAA con contratos NIL y ahora que surgirá esta liga sub-22 de la ACB, ¿crees que pueda haber alguna manera real de retener este talento?

Tengo dudas. Siempre que haya alternativas, es positivo. Así cada jugador, según su nivel, puede encontrar su sitio. Está claro que ahora los jugadores que destaquen pueden ir a la NCAA y empezar a cobrar dinero, lo cual es un aliciente. Cada uno debe analizar qué es lo mejor para su carrera. De Larrea, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de estar ya en el primer equipo y ser importante en la rotación. No es fácil dar ese salto, pero esta nueva liga puede ayudar a quienes están en ese punto intermedio entre subir al primer equipo o irse fuera.

Valencia lleva varios años haciendo las cosas muy bien, este año finalistas, una apuesta muy importante con el Roig Arena. ¿Cómo ves el panorama del baloncesto en la ciudad?

En crecimiento, y todavía no ha tocado techo. El club está haciendo muchos esfuerzos para estar al máximo nivel europeo. La Euroliga, el nuevo pabellón… están apostando por un entrenador y jugadores que conocen bien la casa. Están sentando una base sólida, y eso es clave para competir contra los mejores de Europa.

“Hay que mirar a largo plazo y ver lo que se está construyendo con Peñarroya” Victor Claver — Exjugador del FC Barcelona Basket

Estuviste varios años en el Barça. Llevan dos años sin títulos y con bastantes problemas esta temporada. ¿Crees que se está siendo un poco injusto con Peñarroya con la plaga de lesiones que ha habido?

Creo que han tenido mala suerte. No se puede juzgar una temporada solo por los títulos ganados. Ganar un título es muy difícil, especialmente en España. En la Copa, por ejemplo, la ganó Unicaja; cualquier equipo tiene opciones. En la Liga pasa lo mismo. Y ganar la Euroliga, ni te cuento. Hay que valorar el proceso. Sí, ha sido una temporada irregular y las lesiones han influido, pero creo que hay que mirar más a largo plazo y ver lo que están construyendo con Peñarroya.

“Mi etapa en el Barça fue irregular, pero la recuerdo con cariño” Victor Claver — Exjugador del FC Barcelona Basket

¿Cómo recuerdas tu etapa en el Barça?

Irregular. Me tocó la época del COVID, con muchos cambios de entrenador. Llegué con Bartzokas, que había sido mi técnico antes, y pensé que estaría más tiempo. Luego vino Pesic y ganamos la Copa. Después llegó Saras. Fue una etapa con altibajos y lesiones que me impidieron jugar tanto como me habría gustado. Pero fue bonita, pude competir al máximo nivel, que era uno de mis objetivos. Lo recuerdo con cariño, sobre todo por la gente con la que lo compartí.

Sobre tu etapa en la Selección. Ahora Scariolo ha anunciado que este será su último torneo. ¿Qué ha significado para ti?

Mucho. Me dio la oportunidad de debutar. Su primer año fue también el mío en el Eurobasket. Sergio ha crecido mucho con la Selección, se ha adaptado a lo que la federación y los jugadores necesitaban. Nos ha hecho crecer a todos. Hemos vivido grandes experiencias, ganado medallas y títulos que han hecho feliz a mucha gente. Y eso tiene mucho valor.

“Le deseo lo mejor a Scariolo, siempre respetando al Valencia” Victor Claver — Exjugador del FC Barcelona Basket

Chus Mateo ha ganado la liga pero el Madrid ha decidido que Scariolo sea el nuevo entrenador. ¿Crees que puede llevar al Madrid al siguiente nivel y crear una etapa en el club como lo hizo Laso?

No sé cuál sería el siguiente nivel. El Madrid ya compite por todo. Este año no llegaron a la Final Four, pero tenían plantilla para hacerlo. Ha sido un año de transición, con la retirada de Rudy y el Chacho, que eran muy importantes. Conociendo a Sergio y al Chacho que será el director deportivo, les deseo lo mejor. Ojalá le vaya bien, siempre respetando al Valencia, claro.