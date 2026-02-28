Baloncesto
El viaje relámpago de Hezonja tuvo premio para acabar con la supremacía de Alemania
La estrella del Madrid viajó el jueves de madrugada a Zagreb para unirse con su selección, que acabó con la racha del equipo de Álex Mumbrú, que llevaba un año sin caer (93-88)
Mario Hezonja decidió que era importante unirse a Croacia para luchar por la primera plaza del grupo E ante la potente Alemania de Alex Mumbrú, y el esfuerzo que realizó para desplazarse de madrugada, tras jugar con el Madrid, acabó siendo decisivo, para que su equipo se llevara el triunfo (93-88) para acabar con la supremacía de Alemania, que llevaba un año sin perder un partido, concretamente desde el 22 de noviembre de 2024 cuando cayeron ante Suecia.
Alemania empezó el partido con más fuerza, con el alero del Real Madrid, David Kramer, liderando el marcador. Tras los primeros 10 minutos, Alemania tenía una ventaja de 26-20. Croacia redujo la diferencia a solo 4 puntos al descanso. En el tercer cuarto, gracias al brillante juego de Dario Saric, Croacia se adelantó 3 puntos antes del último periodo.
El partido se mantuvo igualado hasta los dos últimos minutos, cuando Croacia logró una ventaja máxima de 7 puntos gracias a las canastas clave de Mario Hezonja y Saric. El partido se sentenció con dos espectaculares jugadas defensivas consecutivas de Luka Bozic, que dejaron el marcador final en 93-88.
Saric, el máximo anotador de Croacia
Saric lideró a todos los anotadores croatas con 23 puntos y 7 rebotes, mientras que Hezonja añadió 21 puntos y 5 asistencias. El jugador del Joventut, Michael Ruzic, contribuyó con seis puntos en 20 minutos de juego Por parte alemana, Kramer terminó con 22 puntos y 8 rebotes.
Con esta victoria, Croacia se mantiene como el único equipo invicto del Grupo E, mientras que Alemania sufrió su primera derrota desde el 22 de noviembre de 2024, cuando cayó ante Suecia.
El seleccionador de Alemania, Alex Mumbrú, reconocía la superioridad de Croacia. "Ante todo, felicitaciones a Croacia. Jugaron un partido muy igualado. El ambiente aquí fue estupendo. Esperamos tener el mismo ambiente en Bonn, y estamos seguros de que nuestra afición vendrá a apoyarnos", dijo el técnico badalonés..
"En cuanto al partido, en la primera mitad tuvimos un buen ritmo en ataque y también defendimos con solidez. En el tercer cuarto, tras dos o tres bloqueos selectivos españoles, anotaron un par de triples y perdimos un poco el ritmo ofensivo. Concedimos algunas bandejas y triples fáciles, y es muy difícil ganar un partido igualado fuera de casa cuando eso ocurre.
