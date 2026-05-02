BALONCESTO
La versión oficial de la suspensión del Joventut-Unicaja en el Olímpic
El club verdinegro explicó en una nota los motivos por los que no pudo reanudarse el encuentro tras el descanso por problemas con el marcador electrónico
El Joventut realizó un comunicado oficial explicando lo sucedido en el Olímpic de Badalona y que llevó a la suspensión del encuentro entre el equipo verdinegro y el Unicaja, que decidió volver para Málaga tras no poder solucionarse el problema.
“El Club Joventut Badalona lamenta profundamente los hechos sucedidos durante el día de hoy y que finalmente han derivado en la suspensión del partido entre el ASISA Joventut y el Unicaja”, decía la nota.
“Como antes de cada partido y siguiendo el protocolo habitual, los responsables técnicos han realizado la comprobación de toda la instalación 3 horas antes del salto inicial. En estas pruebas no se ha detectado ninguna anomalía”.“Ha sido a unos 40 minutos de empezar el partido cuando el video marcador ha empezado a dar errores en la recepción de los datos enviados desde las consolas de la mesa de anotadores”.
Se reinicia el sistema
“Se ha reiniciado el sistema, y se ha podido disputar la primera parte con los marcadores de fondo, aunque el video marcador central seguía sin funcionar correctamente.
“Ha sido durante el descanso cuando se ha terminado de desconfigurar por completo la instalación técnica, incluyendo los marcadores de fondo. Pese a los intentos de encontrar una solución para poder continuar tal y como se había hecho en la primera parte, no ha sido posible y ha tenido que suspenderse el partido”.
“Inmediatamente, se procederá a una revisión en profundidad de la instalación que permita detectar y solucionar el problema de forma definitiva lo antes posible”. “Cuando se decida la fecha para la disputa de la segunda parte del partido, informaremos del procedimiento a seguir para poder presenciar lo que resta de duelo”.
“Pedimos disculpas por los hechos sucedidos durante la tarde de hoy”,finalizaba la nota oficial del club.
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