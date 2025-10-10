La versión de Juancho que no se vio en el Eurobasket

Después de un desastroso Eurobasket, Juancho Hernangómez se ha reencontrado con su mejor juego. El español está siendo uno de los pilares de Panathinaikos en este inicio de temporada y volvió a ser decisivo en la victoria de su equipo contra Baskonia. Los griegos, que tenían el partido dominado, estuvieron a escasos segundos de irse a la prórroga en Vitoria.

"He cometido muchos errores. Esta es la cara dura del deporte. Asumo la culpa de lo que ha pasado en este campeonato. No he estado a la altura. Es un fracaso", reconocía Juancho tras la eliminación de España en el Eurobasket. Su rendimiento no fue el que se esperaba, teniendo en cuenta que era uno de los pocos jugadores experimentados en 'La Familia' para el torneo.

Juancho Hernangómez, en el partido contra el Barça / PETE ANDREOU

Sus estadísticas en los dos partidos clave de la selección, contra Italia y Grecia, fueron pésimas. Contra los italianos, dejó el casillero en 0 puntos, 2 rebotes y 0 asistencias, mientras que frente al combinado liderado por Giannis Antetokounmpo fueron 5 puntos, 1 rebote y 0 asistencias. Un desempeño que lastró las posibilidades de la selección española.

Sorprendentemente, cuando parecía que Juancho había tocado fondo, volver a jugar en Grecia le ha ido como anillo al dedo. Ha empezado la temporada renovado, incluso con un nuevo 'look' que puede tener que ver con la intención de un cambio, y siendo una figura decisiva para Panathinaikos. Ya lo demostró en el partido contra el Barça, aunque no se salieran con la victoria.

Juancho Hernangómez, con España / FIBA

Contra los de Peñarroya fue el mejor de su equipo, anotando 27 puntos y cazando 8 rebotes para mantener con vida a su equipo durante el partido. Sin embargo, las estrellas no estuvieron nada acertadas, como es el caso de Kendrick Nunn o TJ Shorts, y el acierto blaugrana fue demasiado para los de Ataman, que cayeron en su primer partido de Euroliga en casa.

Sombras... y luces

Este jueves, la actuación de Juancho no se quedó atrás. De nuevo superando los 30 minutos en pista, el pequeño de los Hernangómez firmó un doble-doble en la victoria de su equipo: 15 puntos y 10 rebotes. Otro gran papel que fue clave para que su equipo abandonara España con un triunfo sobre la bocina. En esta ocasión, Nunn sí fue decisivo.

El comienzo de Juancho esta temporada demuestra que es capaz de rendir a un gran nivel en Europa. La calidad la tiene; el problema son las dudas que muestra con España. Y es que desde la línea de tres o en los tiros libres, el español es un jugador fiable en Grecia, mientras que en la selección sus porcentajes caían drásticamente. Cuestión de confianza. Y ahora la tiene a rebosar.