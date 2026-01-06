¡Vergüenza en la Champions! Se presentan con cinco jugadores y el partido termina a los siete minutos

Surrealismo puro en la FIBA Basketball Champions League. La competición europea en la que participan Joventut, Unicaja, Gran Canaria y La Laguna Tenerife, vivió este martes una de las páginas más tristes de su corta historia, en el partido de la vergüenza, protagonizado por el Hapoel Holon y el Trapani Shark.

El conjunto italiano, que vive una situación económica muy delicada, se plantó en el Arena SamElyon de Bulgaria con tan solo cinco jugadores. Entre lesionados y jugadores que se han marchado o que se espera que abandonen la disciplina del cuadro siciliano, el entrenador del equipo, Alex Latini, que cuenta con el exazulgrana Darryl Middleton en su staff, tan solo tuvo a su disposición a cinco efectivos.

Los cinco jugadores del Trapani Shark que saltaron a pista para medirse al Hapoel Holon / Twitter: @iacopodesantis

Tan solo cinco jugadores en Trapani

Se trata de Alessandro Cappelletti, Francesco Martinelli, Luigi Patti, Riccardo Rossato y Fabrizio Pugliatti, que integraron el quinteto inicial, sin ningún otro compañero en el banquillo. Patti y Martinelli, nacidos respectivamente en 2007 y 2008, hicieron su debut profesional con el equipo.

El transcurso del partido fue bochornoso, con un Hapoel Holon que empezó mandando por 28-3, mientras que los jugadores de Trapani se iban hartando de la situación.

Se termina el partido a los siete minutos por quedar solo un jugador italiano

Cappelletti, Rossato y Pugliatti abandonaron el encuentro a los cinco minutos, y con la quinta personal de Patti, tan solo quedó Martinelli en pista, algo que imposibilitaba que el partido se siguiese jugando. Tan solo habían transcurrido siete minutos de partido.

Finalmente, la victoria fue para el Hapoel Holon por 38-5 en el primer partido de esta Play-In previo al Top 16 que es al mejor de tres partidos, aunque quedará por ver si, tras lo de hoy, la eliminatoria sigue hacia adelante.

Trapani Shark se quedó únicamente con un jugador en pista / FIBA

Un Trapani Shark al que en la última jornada de la 'Lega', se le dio el partido perdido ante la Virtus por 20-0, después de que la competición italiana decidiese evitar el ridículo que se ha vivido en la BCL ante la ausencia importante de jugadores.

El presidente declarará ante la Justicia en las próximas horas

El equipo italiano ya cuenta con ocho puntos de sanción en liga por las irregularidades económicas destapadas recientemente. Además, hay que añadir otro por lo ocurrido ante el cuadro de Bolonia. Este próximo 7 de enero, el presidente del club, Valerio Antonini, deberá comparecer ante las autoridades para detallar información sobre pagos pendientes y problemas fiscales.