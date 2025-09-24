Cómo ver gratis el Unicaja-Valencia de la Supercopa Endesa

Los aficionados del Unicaja están de enhorabuena. DAZN, la plataforma que ha adquirido a partir de esta temporada los derechos del baloncesto nacional para las próximas 5 temporadas, comenzará su alianza con la ACB ofreciendo en exclusiva la Supercopa Endesa Málaga 2025, el primer título oficial de la temporada de baloncesto en España, que se disputará el próximo fin de semana, 27 y 28 de septiembre, en el Palacio Martín Carpena de Málaga.

La gran noticia es que a modo de regalo de bienvenida, las semifinales estarán disponibles de forma gratuita en la App de DAZN, solo con registrarse con un correo electrónico, sin ningún tipo de coste. Es decir, que tanto el Unicaja-Valencia Basket (18 horas) como el Real Madrid-La Laguna (21 horas) del próximo sábado se podrán ver en abierto. La gran final del domingo a las 19:00 será el primer partido que la plataforma ofrezca para sus abonados.

Precios asequibles

Hay que recordar que DAZN ha puesto unos precios muy atractivos y populares para todos los aficionados. La plataforma ha lanzado un plan específico que da acceso a todos los partidos de la ACB en directo y bajo demanda. Esta propuesta se puede disfrutar por tan solo 9,99 € al mes en la modalidad anual de pago fraccionado,14,99 € en modalidad mensual o por 109,99 € en modalidad anual, con pago único. Este nuevo plan se puede contratar en la App de DAZN y en DAZN.com. Los usuarios del plan Premium tendrán incluidos estos contenidos en su suscripción sin coste adicional.

Pablo Laso y Víctor Claver, comentaristas

Con una cobertura de primer nivel, la Supercopa Endesa estará presentada por Leyre Barriocanal. La narración correrá a cargo de Fran Guillén, quién estará acompañado en el análisis por dos figuras de referencia del baloncesto español, Pablo Laso, exentrenador del Real Madrid y uno de los técnicos más laureados de Europa, y Víctor Claver, exjugador internacional con experiencia en Valencia Basket y Barça.

Laso aportará su visión privilegiada desde los banquillos, con la experiencia de haber dirigido durante más de una década al Real Madrid y de haberse enfrentado en la élite europea a todos los estilos de juego posibles. Su capacidad para leer los partidos, interpretar los ajustes tácticos y explicar cómo se construyen las victorias desde la pizarra permitirá a los aficionados entender la competición desde dentro.

A su lado estará Claver, cuya trayectoria como jugador internacional le otorga un conocimiento único de lo que ocurre en la pista. Con más de quince años de experiencia al máximo nivel en España, la NBA y la Euroliga, el valenciano trasladará a la retransmisión lo que siente un jugador en momentos decisivos, cómo se gestionan las emociones en semifinales o finales y qué detalles marcan la diferencia en la pista.

