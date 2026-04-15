Dónde ver el AEK Atenas - Joventut de la Champions hoy por TV, online y en directo

AEK Atenas y Asisa Joventut se enfrentan hoy miércoles 15 de abril en el Sunel Arena de Atenas a las 18:30h (CET) para disputar el tercer y último partido de la eliminatoria de cuartos de final, con el pase a la gran Final Four de la competición europea en juego.

El conjunto verdinegro afronta el partido más importante de la temporada en el que espera lograr una victoria que le permita clasificarse para la final a cuatro que se jugará en el Olímpic de Badalona del 7 al 9 de mayo.

La serie llega empatada a uno

Hasta el momento, la serie cuenta con una victoria para cada equipo, y la Penya tratará de romper la tendencia exhibida durante la eliminatoria, en la que el equipo local se ha adjudicado el triunfo. En el encuentro que abrió los cuartos de final, los verdinegros cayeron en Atenas por un ajustado 87-84, en un encuentro en el que el parcial de 30-14, favorable a los de Dragan Sakota, fue definitivo.

Una semana más tarde, el Joventut puso el empate a uno en la serie después de un triunfo incontestable ante su afición, derrotando a los griegos por 22 puntos de diferencia (88-66) y ganándose con total merecimiento la disputa del tercer y definitivo encuentro.

Jabari Parker, en el segundo partido de BCL ante el AEK Atenas / FIBA

La Penya recupera a Vives y Birgander

Dani Miret está de enhorabuena para esta final europea, ya que podrá contar con Guillem Vives y Simon Birgander. Ambos jugadores habían sido baja en los dos primeros asaltos a causa de las lesiones: mientras que el base dejó atrás una lesión en su tobillo izquierdo, el pívot sueco también parece estar con mejores sensaciones respecto a un problema en la fascia plantar de su pie derecho.

La presencia de Birgander es especialmente importante para el técnico verdinegro, ya que hasta el momento, no ha podido contar ni con él ni con Ante Tomic, baja también por lesión. El croata no llega al partido, pero ha formado parte de la expedición badalonesa que se trasladó a la capital griega para estar al lado de sus compañeros en uno de los partidos más importantes del curso.

Bartley, la gran amenaza del AEK

La Penya deberá tener mucho cuidado con el exterior Frank Bartley, que promedia 18 puntos por partido en la serie. En cuanto a los jugadores más destacados del cuadro catalán, Ricky Rubio, con 13 tantos de media por encuentro, y Henri Drell, con 12, están siendo las referencias verdinegras en ataque en lo que va de eliminatoria.

Frank Bartley es una de las grandes amenazas del AEK Atenas / FIBA

¿Dónde ver el AEK Atenas - Joventut de Basketball Champions League hoy por TV y online?

En España, el partido de Basketball Champions League entre AEK Atenas y Joventut correspondiente al tercer encuentro de los cuartos de final se podrá seguir por televisión a través de Teledeporte y Esport 3. Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.