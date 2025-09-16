A la venta las entradas para los primeros partidos en el Roig Arena, con precios especiales

Cada vez falta menos para que por fin, la afición taronja disfrute de su equipo, el Valencia Basket, en su nuevo pabellón, el Roig Arena. Más de 15.000 aficionados (11.000 para el masculino y 4.000 para el femenino) han adquirido sus abonos de temporada pero los que no lo hayan hecho tienen también la opción de comprar entradas para el partido que deseen. De hecho, desde este martes 16 de septiembre el club ya ha puesto a la venta las entradas para los primeros tres partidos que acogerá el Roig Arena. Tres partidos muy especiales que servirán para inaugurar el Roig Arena en 'modo baloncesto'.

A la venta las entradas

Desde las 16 horas de este martes 16 de septiembre, estarán a la venta las entradas para los tres primeros partidos del Roig Arena, dos masculinos y uno femenino, que supondrán el inicio de los partidos como local del Valencia Basket en la temporada 2025-26. Los partidos del día 3 y del día 12, son además los “Opening Day” del recinto en modo baloncesto. Esos dos días habrá por lo tanto muchos alicientes, sorpresas y actividades que convertirán los encuentros en un auténtico espectáculo. Por motivos técnicos, el partido ante el Barça estará a la venta a partir de las 17h.

Dos partidos del masculino y uno del femenino

El primer equipo masculino será el que tenga el honor de estrenar el pabellón ya que el primer partido oficial en el Roig Arena será la visita de la Virtus de Bolonia el viernes 3 de octubre (20:30 h.) en la segunda jornada de la Euroliga. De nuevo el primer partido de Liga también será del masculino que el domingo 5 de octubre, a las 19:00 h. recibirá al Barça en la primera jornada de la Liga Endesa. El primer partido para las de Rubén Burgos en el Roig Arena será el domingo 12 de octubre cuando reciba al IDK Euskotren a las 12:30 horas.

Tarifas especiales

Valencia Basket pone a disposición entradas VIP y entradas para el resto del pabellón. Estos partidos cuentan con tarifas especiales al ser considerados como partidos de apertura del nuevo Roig Arena. Todos los abonados de la presente temporada tienen un descuento en la compra de entradas. Los abonados habrá recibido un mail con todos los detalles para aplicar el descuento en la compra de entradas. Los precios van desde los 35 del tercer anillo a los 99 euros para el público general y de los 160 euros hasta los 300 euros en el caso de zonas VIP.

En el caso del primer encuentro del equipo femenino y los precios van desde los 15 euros del sector 108, en el segundo anillo detrás de una canasta, a los 100 euros de las entradas de pista.

Cesión de asientos

Si algún abonado no puede asistir a alguno de los partidos, el club recuerda que está vigente en 'tu zona personal' la opción de ceder el asiento a quién lo desee, pudiendo seguir optando a futuras promociones relacionadas con la asistencia a los partidos. El Club dará a conocer más información de las mismas en los próximos días.

