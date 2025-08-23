Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
Las entradas para el público general estarán a partir del 28 de agosto
Sara Gallego
A Coruña
A Coruña volverá a ser el escenario de la Copa Galicia diecinueve años después. Leyma Básquet Coruña, Breogán, Obradoiro y Club Baloncesto Ourense se medirán en el Coliseum el 5 y el 6 de septiembre para disputar el primer trofeo del curso, inmersos en sus respectivas pretemporadas. Los abonos para asistir como público ya están a la venta en la web ataquilla.com y en la taquilla de la Praza de Ourense. Los precios oscilan entre los 19,60 euros el más barato hasta los 32,40 el más caro, a pie de pista. Los abonos permiten acudir los dos días a todos los encuentros. Las entradas sueltas saldrán a la venta el próximo 28 de agosto.
