El Valencia sorprende a un Olympiacos sin colmillo

Tres tiros libres de Chris Jones fueron clave para asaltar El Pireo Los de Mumbrú suman su segunda victoria consecutiva en Euroliga

El Valencia Basket sorprendió este viernes al Olympiacos en un encuentro que el equipo griego no supo cerrar cuando pudo hacerlo -llegó a ganar por dieciséis puntos- y concedió al conjunto de Álex Mumbrú una oportunidad de hacerse con una victoria que logró en un final a cara o cruz. El duelo se decidió a favor del equipo español por tres tiros libres de Chris Jones a falta de cuatro segundos y una buena defensa final, sumando así su segunda victoria seguida en Euroliga.

FICHA TÉCNICA Euroliga OLY 82 ________________ 83 VAL ALINEACIONES Olympiacos Walkup (12), McKissic (4), Papanikolau (9), Vezenkov (20), Fall (10) -cinco titular- Canaan (3), Larentzakis (1), Sloukas (11), Bolomboy (-) y Peters (3) y Black (9). Valencia Basket Jones (17), Prepelic (5), Puerto (3), Webb III (9), Dubljevic (17) -cinco titular- Harper (9), Claver (7), Radebaugh (2), Pradilla (-), López-Arostegui (4) y Alexander (10). Parciales Olympiacos (28+19+24+11) y Valencia Basket (22+12+24+25) Árbitro Difallah (FRA), Vyklicky (CHE), Sukys (LIT). Eliminaron por faltas al visitante Radebaugh (40'). Incidencias Pabellón La Paz y La Amistad de El Pireo (Atenas) ante unos 8.000 espectadores.

El Valencia saltó a la pista agarrotado y sin ideas. Su falta de claridad ofensiva permitió a su rival correr y le dio la confianza para anotar desde fuera. Un tiempo muerto de Álex Mumbrú dio algo más de seguridad a los suyos, que con cuatro triples seguidos mejoraron sus sensaciones y recortaron su desventaja. La rotación hizo que el equipo valenciano perdiera el paso unos segundos y Vezenkov le castigó, pero tres buenas acciones de Jared Harper le permitieron engancharse de nuevo (28-22, m.10).

Ambos equipos se enredaron en un carrusel de errores no forzados que frenó el ritmo del choque pero que no alteró los equilibrios. Pero cuando Kostas Sloukas se hizo con el mando del encuentro no le costó apenas esfuerzo llevar la ventaja local hasta más allá de los diez puntos, ante un Valencia sin ideas ni recursos en ataque estático (47-34, m.20).

La ventaja local llegó a ser de dieciséis en el arranque del tercer cuarto, pero, cuando parecía que el equipo español se iba a caer, la defensa de Josep Puerto y James Webb III convenció a sus compañeros de que había opción de meterse en el encuentro si robaban balones y corrían (56-52, m.24). La presencia de Harper y de Kyle Alexander dio al Valencia nuevas opciones para anotar, pero sin buenos porcentajes y sin involucrar al resto, y en cuanto Sloukas y Kostas Papanikolau quisieron, volvieron a elevar la renta local sin demasiado esfuerzo (71-58, m.30).

El conjunto español logró que el Olympiacos no se le escapara y el equipo griego se contentó con eso y se equivocó. Con el regreso a la pista de Chris Jones y con su rival relajado, el Valencia se acercó en el marcador hasta poner nervioso a su rival. Tan sorprendido estaba el Olympiacos del nuevo guion del choque que el fiable Sloukas falló dos de los cuatro tiros libres que tuvo en los últimos segundos y Jones se aprovechó del segundo regalo al anotar los tres tiros libres que le dieron por una falta de Vezenkov.

En la última acción, una buena defensa de Claver sobre el base le impidió un tiro cómodo y un tapón final de Webb III sobre el rebote local cerró el triunfo del Valencia.