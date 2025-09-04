Valencia o Tenerife: ¿Quién será el rival del Unicaja en la Supercopa Endesa Málaga 2025?

El Unicaja conocerá este viernes el nombre de su rival en las semifinales de la Supercopa Endesa Málaga 2025, que se disputará el último fin de semana del presente mes de septiembre, los días 27 y 28, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.

El patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga acogerá desde las 12 del mediodía el sorteo de una cita en la que buscarán el título el Unicaja, el Real Madrid, el Valencia Basket y La Laguna Tenerife, siendo el equipo verde (por ser vigente campeón de la Supercopa) y el Real Madrid (vigente campeón de la Liga Endesa), los que ejercerán como cabezas de serie.

Semifinal de alto voltaje

Cualquiera que sea el resultado del sorteo, será una semifinal con mucho morbo para el Unicaja y también para sus aficionados, toda vez que tanto con Valencia Basket como con La Laguna Tenerife hay mucha rivalidad y algunas cuentas pendientes. También serán partidos de difícil pronóstico, por la igualdad de fuerzas entre el Unicaja y cualquiera de sus dos hipotéticos rivales.

Valencia Basket

Si la diosa fortuna decide que el rival sea el Valencia Basket de Pedro Martínez, el Martín Carpena sería testigo del debut oficial con la camiseta taronja de Kameron Taylor y de Yankuba Sima, tras pagar ambos jugadores su cláusula de rescisión para cambiar Málaga por la capital del Turia. Dos "robos", especialmente el del alero norteamericano, que no sentaron muy bien en la "marea verde".

La Laguna Tenerife

Si por contra es La Laguna Tenerife el rival de los cajistas que sale del sorteo de semifinales, sería un nuevo duelo entre dos equipos que, en las tres últimas temporadas, han jugado una final de la Basketball Champions League; una final, una semifinal y unos cuartos de final de Copa del Rey; y unos cuartos de final del play off por el título de la Liga Endesa. Un duelo, en definitiva, entre dos enemigos íntimos que volverán a ser esta inminente temporada, con permiso del Alba de Berlín, el Galatasaray, el AEK de Atenas y alguno otro, los máximos aspirantes a conquistar el máximo título europeo del universo FIBA.

El Barça, gran ausencia

Será un sorteo "especial" también por las ilustres ausencias en los bombos. Y es que por primera vez desde la edición de Las Palmas 2027, el Barça se perderá la cita supercopera por la mala temporada pasada de los de Joan Peñarroya, lejos de los títulos e incluso de las finales en todas las competiciones. Tampoco estará en Málaga, este último fin de semana de septiembre, el otro representante ACB en la próxima Euroliga, el Baskonia, aunque en este caso es una ausencia más "habitual" ya que el equipo vasco lleva varias temporadas alejado de la elite del baloncesto nacional.

Abonos y precios

Todavía quedan entradas a la venta para ver la competición. La ACB ha dividido el Martín Carpena con los siguientes precios: Sillas Pista Lateral (400 euros), Sillas Pista Fondo (350€), Golden (160€), Silver (140€), Categoría 1 (120€), Categoría 2 (100€), Categoría 3 (85€), Categoría 4 (70€), Categoría 5 (55€) y Categoría (40€). Todos esos precios incluyen las dos semifinales durante el sábado, además de la gran final el domingo.