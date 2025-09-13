El Valencia Basket supera al anfitrión, el Athinaikos y sigue invicto

El Valencia Basket sumó su segunda victoria en la Copa de Atenas, torneo de pretemporada en el que las de Rubén Burgos se miden a rivales de gran nivel europeo. Si en la primera jornada superaban el viernes al VBW Gdynia polaco, este sábado 13 de septiembre, se imponían al equipo anfitrión, el Athinaikos por un contundente resultado de 69-49. Veinte puntos de ventaja que reflejan la superioridad taronja vivida sobre la cancha ya que las de Rubén Burgos fueron siempre por delante en el marcador. El Valencia Basket suma así dos victorias en la Copa de Atenas y este domingo 14 tratará de cerrar la competición con la tercera en el duelo que las enfrentará al CIMSA CBK Mersin (12:30 h.Nova Bayron Arena Streaming) en el partido más atractivo del torneo que volverá a enfrentar al Valencia Basket a su verdugo en las semifinales de la Final Six de la pasada Euroliga.

Siempre por delante

Rubén Burgos alineaba a Lekovic, Buenavida, Atkinson, Araújo y Fam como quinteto titular. Las primeras canastas llegaban debajo del aro con Awa Fam y Lekovic como protagonistas y el Valencia Basket pronto adquiría sus primeras rentas (8-2). Desde el 2-0 inicial, con la firma de Fam, el Valencia Basket ya siempre fue por delante en el marcador. Las rotaciones funcionaban en el bando taronja y jugadoras como Romero (ayer autora de 12 puntos) y Atkinson, contribuían a dar fluidez al ataque. El primer cuarto se cerraba con 18-9 para las de Rubén Burgos que ya en estos primeros 10 minutos encarrilaban el triunfo.

El Valencia Basket dominaba todas las facetas del juego imponiendo su ritmo, con una buena defensa y controlando el rebote. Fruto de ello, la ventaja taronja se iba incrementando (31-17). Las locales reaccionaban, empezaban a correr más y lograban reducir diferencias con un parcial de 0-8. Al descanso se llegaba con 33-24 para el Valencia Basket.

El Valencia Basket sentenciaba en el último cuarto

La ventaja del Valencia Basket menguaba en los primeros compases del tercer cuarto aunque las de Rubén Burgos lograban mantenerse siempre por delante en el marcador (37-32 min. 26). Las pérdidas de balón volvían a hacer daño a las taronja y el conjunto heleno aprovechaba dos recuperaciones para anotar sendos contraataques. El Valencia Basket reaccionaba, incrementaba su intensidad y pronto, lograba distanciarse de nuevo (50-36 min. 31). Las locales tragtaban de recortar diferencias lanzando triples que no encontraban el aro mientras el Valencia Basket, sabedor que el tiempo corría a su favor, seleccioanaba mejor sus opciones en ataque y además, sabía aprovechar los espacios que le dejaba su rival para anotar con rápidas penetraciones.

A falta de 6 minutos para el final del partido, las de Rubén Burgos atesoraban una clara ventaja de 12 puntos (54-42) que Araújo se encargaba de ampliar con un triple (57-42). El partido estaba roto, la brecha a favor de las taronja, seguía creciendo (59-42). El Athanaikos no encontraba la fórmula para frenar al Valencia Basket que no bajaba la guardia en defensa. La ventaja rozaba ya los 20 puntos ( 64-45). Un triple de Paula Saravia superaba la barrera de los 20 puntos a favor del Valencia Basket (69-47). La superioridad taronja era ya incontestable y el partido se cerraba con 69-49 y un nuevo triunfo en el casillero de la pretemporada taronja.

Este domingo, el Mersin

El Valencia Basket cierra el torneo ateniense este domingo ante un rival muy conocido de la pasada temporada, el CIMSA CBK Mersin puesto que se cruzó con él en las semifinales del play-in de la EuroLeague Women y también en la semifinal de la Final Six. El primer partido en la Fonteta se lo llevó Valencia Basket por 89-57 los dos siguientes perdió por 92-77 y, el más doloroso, en la Final Six, por 66-68.

El combinado turco ha hecho una gran revolución de su plantilla comenzando por el entrenador, ya que ha incorporado al técnico de Schio George Dikeoulakos. De las estrellas que formaban su plantilla no continúan Natasha Howard, Yvonne Anderson, Marine Fathoux, Bridget Carleton, Maria Araujo, Iliana Rupert, Marine Johannes, Christelle Diallo, Karlie Samuelson y Regan Magarity. Pese a todo ha hecho fichajes de nivel como Tiffany Hayes, Bria Hartley y Kennedy Burke desde la WNBA, Julie Vanloo y Li Yueru desde Galatasaray y Luisa Geiselsöder desde Basket Landes. Ninguna de ellas estará en este torneo por estar disputando la competición estadounidense. La única internacional con la que contará Mersin es Albina Razheva, que llega desde el Ramat HaSharon de la liga israelí.