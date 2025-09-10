El Valencia Basket suma ante el Casademont Zaragoza su primer triunfo de la pretemporada

El Valencia Basket sumó su primera victoria de la pretemporada al imponerse al Casademont Zaragoza por 80-98 en el Memorial Pepe Lanzuela disputado en el Pabellón Los Planos de Teruel a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Pedro Martínez pudo ya contar con los cinco internacionales españoles: Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui, Sergio De Larrea y Yankuba Sima, recién llegados del Eurobasket pero no así con Darius Thompson que todavía no se ha incorporado al equipo tras caer eliminado con Italia ni con Jean Montero, baja de última hora ni con Nate Reuvers.

Tras la derrota sufrida ante el UCAM Murcia en Yecla el pasado domingo en el primer amistoso de la pretemporada, esta vez los de Pedro Martínez sí se llevaron el triunfo ante el Casademont Zaragoza del extaronja Bojan Dubjlevic y de Joel Soriano (jugador del Valencia Basket cedido al conjunto maño), en un partido escaso de brillantez en el que los taronja evidenciaron la lógica falta de rodaje. Sin duda la nota negativa de la tarde fue la lesión de Xabi López-Arostegui que tuvo que retirarse tras sufrir un fuerte golpe en una mano.

Dominio desde el principio

Pedro Martínez iniciaba el partido con Kameron Taylor, Omari Moore, Matt Costello, Neal Sako y Xavi López-Arostegui.

El partido se inauguraba con un tiro libre convertido por Kabaca mientras que Moore lograba la primera canasta para el Valencia Basket. El propio Kabaca y Matt Costello intercambiaban sendos triples en un inicio de encuentro igualado. Pero pronto los taronja empezaban a correr y imponer el ritmo. El Valencia Basket se mostraba más hábil en defensa y con ataques rápidos lograba sus primeras ventajas (4-13 min. 3).

Pedro Martínez movía el banquillo y entraban De Larrea, Puerto y Sima. Para éste último suponía su debut con el Valencia Basket y lo hacía de la mejor forma, anotando en la primera acción en la que intervenía con un mate que dejaba el marcador en 4-15 y forzaba el tiempo muerto aragonés. La reacción del Casademont no llegaba y Jesús Ramírez cambiabaíntegramente el quinto en pista. Un Dubljevic apagado hasta entonces se iba al banquillo y entraba el taronja cedido al Casademont, Joel Soriano.

El Casademont Zaragoza seguía anclado en los 4 puntos y aunque el Valencia BC se mostraba ahora menos certero en ataque, mantenía su cómodo 'colchón' en el marcador (4-17). Robinson, con 2 tiros libres por fin volvía a anotar para los aragoneses. El Casademont despertaba y con dos recuperaciones de balón y dos acciones muy rápidas, recortaba diferencias peligrosamente (11-17). El parcial era de 7-0. El primer cuarto finalizaba con 12-23 para los de Pedro Martínez.

Los taronja mantenían su renta

Taylor anotaba la primera canasta del segundo cuarto. El juego continuaba en la misma dinámica del primer cuarto, con Valencia Basket marcando un ritmo rápido pero con imprecisiones por parte de ambos equipos. Taylor llevaba el protagonismo en estos primeros compases y con una penetración a canasta estiraba la renta (12-27).

El partido entraba en una fase de intercambio de errores e imprecisiones por ambos equipos. El Valencia Basket era el 'menos malo' y mantenía su cómoda ventaja pero con un juego gris y falto aún de buenas sensaciones. Un tiempo muerto daba respiro a ambos equipos. Los taronja trataban de resolver los ataques de forma rápida con tiros exteriores pero fallaba la puntería. Un triple de López-Arostegui serenaba el partido. Casademont y Valencia Basket se animaban y el juego ganaba en eficacia. Prueba de ello un nuevo triple, esta vez de Puerto (22-33 min. 16).

La mala noticia llegaba con la lesión de Joel Soriano que se retiraba lesionado tras torcerse el tobillo izquierdo. El Casademont trataba ahora de recortar distancias con rápidos contraataques. Pero la ventaja del Valencia Basket era sólida como reflejaba el marcador al descanso: 27-42.

La ventaja taronja crecía tras el descanso

Tras el desanso el Valencia Basket ganaba en efectividad, noqueaba en los primeros minutos a su rival y se escapaba en el marcador (29-55 min., 23). Los taronja imponían su mayor fortaleza en defensa y dominaban el rebote mientras en ataque mostraban un repertorio mayor que el Casademont Zaragoza al que le entraban las prisas. Pedro Martínez aprovechaba para repartir minutos y daba entrada a Jorge Carot.

Con 46-67 finalizaba el tercer cuarto. El Valencia Basket disponía de 21 puntos de ventaja para afrontar con tranquilidad los últimos diez minutos de juego.

Último cuarto

Poco cambiaba el panorama en el último cuarto en el que el Valencia Basket dejaba entrever la calidad individual de sus hombres con acciones que permitían incluso incrementar la diferencia. Con 52-77 el Casademont Zaragoza pedía un nuevo tiempo muerto. Un tímido amago de acercamiento por parte de los aragoneses lo cortaba Xabi López-Arostegui.

Lesión de López-Arostegui

Casi en la acción siguiente López-Arostegui se veía inmerso en un choque con Robinson, ambos caían al sueño y el jugador del Valencia Basket, con síntomas de dolor y con la mano izquierda sangrando, se tenía que retirar al vestuario para ser atendido por los servicios médicos.

El Valencia Basket mantenía la intensidad defensiva, lo que le permitía moverse con placidez en el partido que apuraba sus últimos minutos. Sólo la relajación taronja en los últimos minutos permitió que el Casademont Zaragoza rebajase la diferencia por debajo de los 20 puntos al final del partido que acabó con 80-98.