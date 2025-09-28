El Valencia Basket sucede al Unicaja en el trono de la Supercopa Endesa

El Unicaja ya tiene sucesor en la corona de la Supercopa Endesa. Precisamente, fue el Martín Carpena el que sirvió como telón de fondo para encumbrar al Valencia Basket como nuevo campeón en el primer año del proyecto de la Euroliga. El equipo de Pedro Martínez superó este sábado a los verdes y después al Real Madrid, dueño absoluto de este torneo, por 94-98 con un Kameron Taylor que maravilló en la que fue su casa con su segundo MVP consecutivo.

Ni la doble jornada inaugural de la Euroliga ni el próximo debut en ACB... nada. Aquí nadie dejó ni una sola gota de sudor en un encuentro que, pese a ser en septiembre, fue un auténtico partidazo. El Real Madrid demostró longitud de plantilla ante la mirada de Florentino Pérez y el Valencia exhibió carácter y talento en una competición en la que no estuvieron ni Jean Montero, ni Brancou Badio, ni Xabi López-Arostegui ni Yankuba Sima. Casi un quinteto.

Primera parte

El Valencia comenzó más entero en ataque, con más acierto, hasta la entrada de Campazzo a la pista. El ingreso del argentino convirtió ese 5-10 de inicio en una ventaja blanca. Desde ahí, el equipo de Scariolo lideró el marcador con una buena presentación de Lyles. Pedro Martínez volvió a tirar de Kameron Taylor para recuperar la fluidez en el juego y marcharse al final del primer cuarto con un 27-24.

Scariolo tardó poco más de dos minutos en volver a parar el encuentro porque Sergio de Larrea había puesto a los suyos por delante (29-31). Parecía el Valencia más fresco y, por encima de todo, mucho más anotador con Puerto y Reuvers como puntas de lanza. Aunque la entrada de Campazzo le iba a cambiar la cara a su equipo otra vez. Cinco puntos de Llull acercaron a los de la capital, pero Moore frenó cualquier intento (44-51).

Segunda parte

El Madrid volvió del descanso con otro ritmo y con un Mario Hezonja mucho más protagonista para cambiar el rumbo del encuentro. A excepción de un 2+1 de Taylor y de un tiro libre de Sako, el equipo valenciano estaba completamente apagado. Los de Scariolo empezaban a cimentar algo diferente (64-58). Lo frenó Pedro Martínez y consiguió rédito a la larga, con una versión impresionante del excajista, para colocar el 67-67. Campazzo y Moore lo mantuvieron igualado.

Quedaban 10 minutos por delante para resolver la finalísima: Real Madrid o Valencia Basket. El cuadro taronja dio un paso adelante por medio de Sako. A partir de ahí, la mala noticia es que tenían que afrontar siete minutos en bonus. La buena es que llegaron con 82-87 a tres minutos del final. Deck recortó la diferencia en dos puntos, pero la estacada final la iba a dar, quién si no, Taylor. Ante la que fue su casa, en el que fue su torneo, ante su excompañero y amigo Kendrick Perry y ante parte de la que fue su afición. Campazzo lo alargó y De Larrea dejó el trofeo en Valencia.

Vía: La Opinión de Málaga