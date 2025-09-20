El Valencia Basket, en modo rodillo antes de la Supercopa

Lanzados a Málaga. Si el viernes se quedaron a un solo punto de los 100 puntos, el Valencia BC volvió a superar esta barrera ante el Río Breogán (78-101) en la final de un torneo EncestaRías ACB en la que los taronja demostraron que siguen siendo un rival temible para cualquier equipo, con un ritmo de juego muy alto y con variedad de recursos en una plantilla que afrontará la Supercopa Endesa con un plus de confianza tras sus últimos resultados.

Sin Jean Montero por lesión, fue Omari Moore quien salió de inicio asumiendo la dirección de juego en un quinteto junto a Kameron Taylor, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Yankuba Sima. Y suyos fueron los primeros puntos del partido con una entrada a canasta. Brankovic respondía de inmediato bajo el aro tras un rebote ofensivo, pero Sima se agigantaba al otro lado de la pista para poner el 2-6 antes de que Puerto estirara la diferencia hasta un 4-11, con un triple y una bandeja con la izquierda.

Moore volvía a sumar antes de que Pedro Martínez empezara a mover el banquillo, para dar entrada a De Larrea, Isaac Nogués y Nate Reuvers, con los dos últimos anotando en las siguientes acciones. La diferencia aumentaba minuto a minuto hasta que Luis Casimiro se vio obligado a parar el partido, tras un triple de Costello que puso el 12-24 a 2:48 del final del primer cuarto.

Los locales no anotaron más ante la buena defensa de un Valencia Basket que estiró su ventaja hasta un 12-28 tras los primeros diez minutos, habiendo anotado ya nueve de de los taronja y con minutos para los 12 convocados. El Río Breogán terminaba el cuarto sumando solo acciones de dos puntos y con ninguno de sus jugadores sumando más de una canasta.

Sin acierto exterior en el rival

La superioridad en rebotes y asistencias era también notable por parte taronja y aunque Sakho y Dibba redujeron diferencias en la vuelta a la pista, la velocidad del juego visitante seguía marcando el ritmo del partido, con Puerto y Costello anotando de tres y pese a dejar escapar algunos tiros libres.

Alonso y Cook empezaban a ver aro con facilidad y ello permitió un intercambio de canastas que mantuvo diferencias hasta el descanso, al que se llegó con un 39-54 tras un 2+1 de Reuvers y un triple de Alonso en el último segundo.

Los 12 jugadores taronja habían anotado ya al descanso en una nueva exhibición de juego coral y vertiginoso, aunque a ello no acompañaran los porcentajes de tres (26%) y de tiros libres (66%).

Y aún fueron a peor en el tercer cuarto, con Pradilla, Moore y Sako perdonando desde el 4,60 antes de que Arturs Kurucs despertara y empezara a crear problemas a la defensa taronja. Pese ello, la intensidad y acierto de Iroegbu y los puntos de Sima y Darius fueron suficientes para cerrar el tercer cuarto 55-77, aunque la diferencia llegara a ser de +26 tras un triple de Puerto, de nuevo el más acertado en el tiro exterior.

Con De Larrea al mando

Aunque no salió esta vez de inicio, De Larrea volvió a cuajar un buen partido y brilló especialmente en el último tramo del encuentro, arrancando el cuarto con dos mates y cerrándolo con un triple y cinco puntos más. Acabó, de hecho, siendo el más valorado (20) al sumar 11 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias en 19 minutos.

Los locales, que sí lograron remontar 19 puntos en la semifinal ante el Real Madrid, fiaban sus mínimas opciones de remontada al acierto exterior de Alonso y a los puntos de Bakary Dibba en la pintura, pero este Valencia Basket supo mantener la tensión hasta el final y no se dejó sorprender, para acabar ganando a placer por 78-101 y cerrar una gran temporada con buenas sensaciones pese a los malos porcentajes de tres y de tiros libres.

Un equipo que, como dijo Luis Arbalejo esta semana, se ha hecho al estilo de Pedro Martínez para intentar competir por todo desde principio de temporada, empezando por la Supercopa.

Vía: Superdeporte