Un Valencia Basket reforzado se mide al Zaragoza de Dubljevic y Joel Soriano

En el que ya se un clásico de las pretemporadas del Valencia Basket, los de Pedro Martínez disputan este miércoles su segundo amistoso de la pretemporada ante el Casademont Zaragoza de Bojan Dubljevic en la quinta edición del Memorial Pepe Lanzuela.

El partido se disputará este 10 de septiembre a las 19:00 horas en el Pabellón Los Planos de Teruel y será ofrecido por TDT y streaming por Aragón TV, aunque para quienes quieran y puedan acercrase para verlo en directo, las entradas tendrán además fines solidarios y se podrán adquirir en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de la capital turolense a un precio de 5 euros.

En esta ocasión, tras sufrir numerosas ausencias en el estreno de la pretemporada ante el UCAM Murcia en Yecla, en un partido que el Valencia Basket acabó perdiendo, Pedro Martínez sí podrá contar ahora con los cinco internacionales españoles tras su participación en el Eurobasket, aunque seguirá manteniendo la baja de un Darius Thompson que llegó el lunes tras la eliminación de Italia pero que aún no ha entrenado con el grupo.

Debut de Yankuba Sima

Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui y Sergio De Larrea disputarán así su primer partido de la pretemporada, pero será más especial para un Yankuba Sima que fichó este verano y que jugará sus primeros minutos con la camiseta del Valencia Basket.

Por su parte, Nate Reuvers es duda después de no haber podido jugar ya el primer partido de pretemporada por las molestias que arrastra en el tobillo desde sus partidos internacionales con Hungría.

Dos partidos más

Tras el encuentro de este miércoles y habiéndose suspendido el partido que iban a jugar los taronja contra el Hiopos Lleida en Salou, el Valencia Basket aún tendrá dos partidos por delante antes de su debut oficial en la Supercopa en Endesa el próximo sábado 27 de septiembre (a las 18:00) ante el Unicaja.

Así, los de Pedro Martínez cerrarán su preparación repitiendo en el torneo EncestaRías para participar en su décima edición. El equipo taronja se medirá a Baskonia el viernes 19 de septiembre a las 18:45 horas. Al día siguiente, se enfrentará contra al equipo que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán el Río Breogán y el Real Madrid. El partido por el tercer y cuarto puesto está programado para las 18:00h y la final del torneo para las 20:30h. El primer partido oficial llegará con la semifinal de la Supercopa Endesa ante Unicaja que se disputará el sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas.

El rival: Casademont Zaragoza

El del miércoles será también el segundo partido de pretemporada para el Casademont Zaragoza. El equipo aragonés jugó su primer choque en Pamplona el domingo 7 ante La Laguna Tenerife y cayó por 73-85 con una de sus nuevas incorporaciones, el escolta Erik Stevenson, como máximo anotador con 16 puntos. El conjunto zaragozano ha mantenido buena parte de su bloque del curso pasado con la leyenda taronja Bojan Dubljevic como otro de los destacados en el primer partido de preparación (13 puntos) además de mantener a Marco Spissu, Trae Bell-Haynes, Santi Yusta, Miguel González y Jaime Fernández, además de recuperar de sus cesiones a Langarita y Joaquín Rodríguez.

Todos ellos a las órdenes de su nuevo entrenador: Jesús Ramírez. Entre las llegadas destaca la del pívot dominicano Joel Soriano, que llega al Casademont Zaragoza cedido por Valencia Basket, además de otros jugadores que ya conocen la acb como Devin Robinson o DJ Stephens. Entre los debutantes, el citado Stevenson y el ala-pívot turco Sadik Emir Kabaca.