Valencia Basket - Real Madrid: un duelo con aroma a final

Valencia Basket y Real Madrid brindarán espectáculo este sábado (18:00) en la primera semifinal de Copa del Rey. Un partido que todos los aficionados al baloncesto esperaban y que enfrentará a los dos máximos favoritos para hacerse con el título. Los 'taronja' contarán con el factor en cancha a favor, mientras que los blancos pisaron con fuerza en su debut con un aplastante triunfo ante Unicaja.

Para muchos se trata de una final anticipada. Los dos mejores equipos de España a día de hoy, como muestra la clasificación de Liga Endesa. Actualmente, el equipo de Scariolo ocupa la primera posición con tan solo dos derrotas durante la temporada, mientras que el Valencia Basket le sigue a cierta distancia con un balance de 15 triunfos y cinco partidos perdidos.

Ambos equipos se vieron las caras hace poco más de un mes, en el Movistar Arena, y los blancos mostraron su superioridad (94-79). Sin embargo, en Euroliga sucedió lo contrario, en el pabellón de los 'taronja', en el que ganaron los de Pedro Martínez por una diferencia similar (89-76). Los dos conjuntos han vencido a su rival cuando han jugado delante de su gente.

Real Madrid - Valencia Basket, en Liga Endesa / EFE

Es por eso que el Valencia Basket cuenta con una ventaja fundamental: jugar en el Roig Arena. El equipo local está ante una oportunidad única y no quiere desaprovecharla. Tan solo han ganado una Copa del Rey en toda su historia y fue en el siglo pasado, concretamente en 1998, cuando superaron al Festina Joventut en Valladolid. Hace demasiado de aquello.

"Somos conscientes de que jugar contra el Valencia en Valencia es una de las tareas más duras para cualquier equipo europeo. Juegan muy bien, tienen una identidad muy bien definida, con un gran entrenador y un trabajo de un par de años de construcción", explicó Sergio Scariolo en la rueda de prensa previa al partido. Los 'taronjas' derrotaron al Joventut en cuartos de final por una diferencia de once puntos (95-84).

"Es un equipazo y con la organización de la Copa del Rey en casa, delante de su público, tiene una oportunidad única de poder hacer algo grande y por supuesto generará una gran motivación. La tendencia es mejorar e ir hacia arriba. Tenemos ciertas tendencias, fortalezas y debilidades que intentamos potenciar y maquillar. Pero la tendencia es positiva", finiquitó el italiano.

Declaraciones de Pedro Martínez

Por el otro lado, Pedro Martínez quiso quitar al equipo la presión de ganar. "Ellos tienen la obligación de ganar porque son el Real Madrid. Por su historia, por el resultado de ayer, por todo… Tienen la obligación de ganarnos y nosotros tenemos la ilusión de competir contra ellos", inició, jugando perfectamente sus cartas antes del encuentro.

Tampoco quiso centrarse en los enfrentamientos previos. "No miramos demasiado al pasado. Hemos ganado y hemos perdido contra ellos. Lo que sabemos es que es un muy bien equipo. Firmo ahora mismo que seamos capaces de competir como entrenamos porque sería un buen objetivo", remató. Valencia vivirá dos grandes partidos este sábado.