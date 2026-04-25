Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

DECLARACIONES DE SCARIOLO

Y estas han sido las palabras del entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo:

"No es un partido definitivo. Es un partido entre equipos muy buenos, que juegan diferente, pero bien al baloncesto".

"Pero los dos equipos tenemos un compromiso decisivo la semana que viene en Euroliga".

"Es un encaje de calendario un poco raro. Nos hemos intentado centrar en esto, veremos si los jugadores lo consiguen"