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Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Sigue en directo el partido de la 28ª jornada de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Real Madrid

Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en la 28ª jornada de la Liga Endesa

Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en la 28ª jornada de la Liga Endesa / ACB Photo - Emilio Cobos

Xavier Zapater

Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en el Roig Arena en la 28ª jornada de la Liga Endesa.

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