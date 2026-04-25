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Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 28ª jornada de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Real Madrid
Xavier Zapater
Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en el Roig Arena en la 28ª jornada de la Liga Endesa.
1er cuarto | 0-2 | 8’
Inicio desacertado de Valencia Basket, que ha fallado sus primeros tres lanzamientos a canasta. Badio, Taylor y Sako no lograron anotar.
1er cuarto | 0-0 | 9’
¡BALÓN AL AIRE! Comieeeenzaaaa el partidooooo. Tavares gana el salto y la primera posesión será para el Real Madrid.
1er cuarto | 0-2 | 9’
Gran penetración de Campazzo para inaugurar el marcador. Valiente para atacar a Sako.
CINCO INICIAL EN EL REAL MADRID
El quinteto inicial del Real Madrid. Los cinco que partirán de inicio en el equipo de Scariolo:
Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares.
QUINTETO DE VALENCIA BASKET
Este es el cinco inicial en el Valencia Basket. El quinteto titular elegido por Pedro Martínez:
Darius Thompson, Badio, Kam Taylor, Key y Sako.
¡TODO PREPARADO!
Los protagonistas de Valencia Basket y Real Madrid ya han sido presentados ante el público. Ambientazo en la tarde de hoy en un Roig Arena, que ha hecho sold out para el partido ante el líder de la ACB
¡Ya no queda nada!
DECLARACIONES DE SCARIOLO
Y estas han sido las palabras del entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo:
"No es un partido definitivo. Es un partido entre equipos muy buenos, que juegan diferente, pero bien al baloncesto".
"Pero los dos equipos tenemos un compromiso decisivo la semana que viene en Euroliga".
"Es un encaje de calendario un poco raro. Nos hemos intentado centrar en esto, veremos si los jugadores lo consiguen"
¡10 MINUTOS!
Los jugadores de ambos equipos están ultimando su puesta a punto sobre el parqué del Roig Arena. Unos 10 minutos nos separan del arranque del partidazo de la jornada en la Liga Endesa.
Theo Maledon durante el calentamiento:
HABLA PEDRO MARTÍNEZ
Estas han sido las palabras del técnico de Valencia Basket, Pedro Martínez, para los micrófonos de DAZN:
"Estamos pensando en el día de hoy. Hay opciones matemáticas por el primer puesto, pero tienen una ventaja muy grande".
"Lo más normal es que ellos sean los primeros, aunque pierdan hoy".
"Hemos trabajado esta semana, pero también hemos descansado, para recuperarnos física y mentalmente para lo que nos viene".
LA EUROLIGA, A LA VUELTA DE LA ESQUINA
El de hoy es un partido importante para Valencia Basket y Real Madrid, pero seguro que ambos equipos tienen un ojo puesto en los play-offs de la Euroliga, que arrancan esta próxima semana. El equipo de Scariolo disputará el miércoles el primer partido de su serie frente al Hapoel Tel Aviv, mientras que Valencia Basket jugará el martes ante Panathinaikos.
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