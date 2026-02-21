Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo

DESCANSO

El Real Madrid ha conseguido reaccionar en este segundo período y marcharse a vestuarios con la semifinal más que abierta.

Recuerden que el equipo de Scariolo tenía 18 puntos de desventaja al final del primer cuarto. Campazzo y Tavares han liderado a los blancos en los últimos diez minutos de partido.

¡Nosotros nos tomamos una pequeña pausa y regresamos justo antes que arranque el segundo tiempo de esta brillante semifinal!