En Directo
Baloncesto
Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
Sigue en directo el partido de las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto entre Valencia Basket y Real Madrid
David Raurell
Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en el Roig Arena en las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto.
DESCANSO
El Real Madrid ha conseguido reaccionar en este segundo período y marcharse a vestuarios con la semifinal más que abierta.
Recuerden que el equipo de Scariolo tenía 18 puntos de desventaja al final del primer cuarto. Campazzo y Tavares han liderado a los blancos en los últimos diez minutos de partido.
¡Nosotros nos tomamos una pequeña pausa y regresamos justo antes que arranque el segundo tiempo de esta brillante semifinal!
2º CUARTO
¡Descanso en el Roig Arena!
Valencia Basket se marcha con ventaja al entretiempo ante Real Madrid (54-50)
2º CUarto
Mientras Kameron Taylor se marcha a vestuarios acompañado de los médicos, Scariolo y Pedro Martínez se reúnen con sus jugadores para celebrar el último tiempo muerto del segundo cuarto.
Restan cuatro segundos para llegar al descanso
2º CUARTO
¡Ojo! Se duele sobre la pista Kameron Taylor tras doblarse el tobillo en un intento de tapón ante Edy Tavares.
El jugador se marcha cojeando hacia el banquillo...
2º CUARTO
Falta técnica a Sergio Scariolo por reincidencia de quejas desde el banquillo ante los árbitros
2º CUARTO
El colegiado señala falta antideportiva a Costello en el intento de robar un balón ante Tavares.
El de Cabo Verde no perdona y anota los dos tiros libres
2º CUARTO
Falta personal de Edy Tavares que provoca la indignación en el banquillo del Real Madrid.
Nate Reuvers anota los dos tiros libres y, justo después, deja su lugar en pista a Costello.
2º CUARTO
Triple de Mario Hezonja en la reanudación.
Le ha funcionado la pausa a Scariolo. El Madrid está seis puntos por debajo
2º CUARTO
Scariolo solicita tiempo muerto a falta de tres minutos para el descanso en el Roig Arena.
El Real Madrid ha conseguido levantarse en este cuarto, pero poco a poco Valencia Basket va recuperando sensaciones en el partido.
2º CUARTO
Vean algunas de las canastas del Real Madrid en este segundo período:
