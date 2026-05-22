Valencia Basket - Real Madrid, en directo: semifinal de la Final Four 2025-26, en vivo hoy

Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en el OAKA en la segunda semifinal de la Final Four de la Euroliga.

Falla Montero de tres, rebote de Sako y personal sobre el pívot francés

Momento Andrés Feliz No anota rápido en transición Badio y otro triple de Feliz (35-39)

Triple desde la esquina de Andrés Feliz (35-36)

¡¡¡¡¡¡¡3+1 de Monteeeeeeeerooooooo!!!!!! Sensacional el dominicano, que le saca la personal a Garuba. Vuelve a mandar Valencia (35-33)

VALENCIA BASKET 31 - 33 REAL MADRID (MIN. 12) No anota a tabla Maledon, pero rebote del Real Madrid y gran penetración de Deck

Triiiiiiiipleee de Pradilla, lo vuelve a empatar Valencia Basket (31-31)

Gran media vuelta de Lyles y dos más para el canadiense (28-31)

Perdonan Pradilla y Montero de tres, mala penetración de Andrés Feliz, pero sigue manteniendo la posesión el Real Madrid (28-29)

Se queda corta la penetración de Taylor. Triple de Lyles para que el conjunto blanco recupere la ventaja (28-29)