Valencia Basket - Real Madrid en directo: Euroliga hoy en vivo
Sigue en directo el partido de Euroliga entre Valencia y Real Madrid
Xavi Turu
2º cuarto | 8' | 29-25
Los de Pedro Martínez ponen el +6 en el parqué con la máxima del partido para ellos. Mejor los locales en estos primeros minutos de segundo cuarto.
2º cuarto | 9' | 25-23
Tiros libres para los blancos de la mano de un Maledon que no falla.
¡Empieza el segundo cuarto!
Llull en pista y triple para Valencia Basket con un triplazo espectacular que ya suma su sexto tiro desde fuera del perímetro.
¡Final del primer cuarto!
Acaba este primer periodo con una máxima igualdad sobre el parqué de Valencia. Todo abierto y mucho por hacer en este partidazo de Euroliga entre dos titanes españoles.
1r cuarto | 1' | 22-21
Taylor pone por primera vez en el partido a los suyos por delante en el luminoso con un gran tiro a la media vuelta.
1r cuarto | 1' | 19-19
Falta de Hezonja en el rebote defensivo y los locales a la línea de tiros libres. Key falla los dos lanzamientos.
1r cuarto | 1' | 18-19
Ritmo frenético en el Roig Arena en estos últimos dos minutos de primer cuarto...
1r cuarto | 2' | 18-19
Se estaba revisando una jugada que pidió el técnico blanco por una disputa de la pelota que finalmente fue para los taronja.
1r cuarto | 2' | 18-19
Tiros libres para Valencia Basket, que se coloca a tan solo un punto de los de Scariolo.
1r cuarto | 2' | 17-19
¡¡Otro triple de Thompson!!
