El Valencia Basket quiere fichar un refuerzo para el inicio de temporada

El Valencia Basket trabaja contrarreloj para encontrar un jugador que refuerce la plantilla en las primeras semanas de temporada. La acumulación de bajas por lesión en la plantilla en lo que va de pretemporada ha motivado que la dirección técnica, con Luis Arbalejo a la cabeza, esté rastreando ya el mercado para encontrar cuanto antes un jugador que se pueda incorporar de inmediato al trabajo con el equipo.

Acumulación de bajas

En los útimos días las alarmas se han encendido en el club taronja debido a las lesiones de tres pilares fundamentales del equipo: Xabi López-Arostegui, que en el Memorial Pepe Lanzuela disputado en Teruel frente al Casademont Zaragoza, se producía una fractura en un dedo de la mano izquierda, Jean Montero que el jueves pasaba por el quirófano por una lesión en el ligamento de un dedo de su mano derecha y Brancou Badio con una lesión muscular. Tres ausencias muy significativas en el juego exterior del Valencia Basket por lo que la prioridad en estos momentos es incorporar a una base-escolta que pueda suplir en parte las bajas de Montero y Badio.

Tanto López-Arostegui como Badio y Montero, estarán en el dique seco varias semanas (su reaparición dependerá de su evolución y por tanto, no hay fecha defninida) por lo que casi con seguiridad se perderán la primera gran cita de la temporada, la Supercopa Endesa que se celebrará el fin de semana del 27 y 28 de septiembre en Málaga y en la que el Valencia Basket luchará por el primer título oficial. Además, en los días siguientes el Valencia Basket tendrá un intenso calendario ya que en la primera semana de octubre afrontará el debut en la Euroliga y en la Liga Endesa. En la competición continental visitará el 1 de octubre al Asvel Villeurbanne en la primera jornada mientras que dos días más tarde, el 3 de octubre, recibirá al Virtus Bolonia en el que será el primer partido en el Roig Arena. Además, el 5 de octubre recibirá al Barça en el primer partido de la Liga Endesa.

Problemas también en el juego interior

Con el equipo taronja está haciendo la pretemporada el ala-pívot húngaro de origen dominicano Vincent Valerio-Bodon de 24 años y 206 centímetros, jugador que llegó al club con el objetivo de completar los entrenamientos ante la ausencia de numerosos internacionales. Por su posición no responde a lo que busca el Valencia Basket en estos momentos ya que la prioridad es el juego exterior. Sin embargo, en el juego interior también se acumulan los problemas para Pedro Martínez ya que Nate Reuvers y Nate Sestina también arrastran lesiones lo que les ha impedido entrarse con normalidad. Ambos fueron baja en el partido ante el Casademont Zaragoza del pasado miércoles. Reuvers, que llegó lesionado de la concentración con la selección de Hungría para disputar la fase de clasificación para el Mundial 2027, apenas ha podido ejercitarse con el equipo y todavía no ha podido jugar ningún minuto en los dos amistosos que ha jugador el conjunto taronja.