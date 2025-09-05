El Valencia Basket ya tiene primer rival en la Supercopa

El Valencia Basket arrancará la temporada con un título en juego con ocasión de la Supecopa Endesa que disputará el último fin de semana de septiembre en Málaga (días 27 y 28). Y sabe cuál será su camino para lograr el objetivo, ya que este viernes se ha producido el sorteo y ha quedado emparejado con el Unicaja. El partido se jugará a las 18:00, mientras que el cruce entre el Real Madrid y el la Laguna Tenerife será a las 21:00. La final se jugará el domingo a las 19:00.

El Real Madrid, como vigente campeón de la Liga Endesa tras derrotar al equipo valenciano en la final, y el Unicaja, como vencedor de la Copa del Rey, eran los cabezas de series y compartían el bombo 1, por lo que no podían cruzarse. En el bombo 2 estaban el Valencia Basket y el La Laguna Tenerife.

El Valencia BC ya se ha enfrentado en este torneo al Unicaja, en la edición de 2017 en Las Palmas, en una semifinal en la que se impuso (83-78) para acceder a una final en la que conquistó el que hasta ahora es su único título de este torneo.

Carlos Suárez, mano inocente

En el sorteo, celebrado, en Málaga, ejercieron como manos inocentes dos grandes representantes del deporte malagueño: Sergio Paulo Barbosa Valente, más conocido como 'Duda', leyenda del Málaga CF, y Carlos Suárez, leyenda del Unicaja y de la Liga Endesa.

Partidos en DAZN

Tras el acuerto alcanzado recientemente entre la ACB y DAZN, todos los partidos podrán seguirse en directo a través de esta plataforma de contenidos deportivos.

Coincidencia con la Supercopa LF Endesa

Cabe recordar que el mismo fin de semana, el Valencia Basket tendrá también otro frente con la disputa de la Supercopa LF Endesa en Huesca, en la que jugarán el Hozono Global Jairis, el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida.