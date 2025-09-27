El Valencia Basket, primer club en dos finales de Supercopa el mismo año

El Valencia Basket afronta este domingo un día histórico con la disputa de dos finales de Supercopa con sus equipos femenino y masculino. Un hecho sin precedentes en ningún club en el mismo año y que pone en valor el proyecto global taronja, con dos de los mejores equipos de España en una temporada en la que ambos competirán también en la máxima competición continental, la Euroliga.

Las de Rubén Burgos, tras su victoria ante el Perfumerías Avenida, disputarán la final en Huesca a partir de las 17:00, mientras que los de Pedro Martínez lo harán desde la 19:00 en Málaga tras su triunfo ante el anfitrión Unicaja en la semifinal.

Dos partidos que se podrán seguir desde la distancia al no coincidir en horarios y que pueden darle al Valencia Basket los que serían sus dos primeros títulos en su nueva etapa de cambio de La Fonteta al Roig Arena.

Regreso a València

Eso sí, en caso de victoria, difícilmente podrían coincidir ambos en su regreso a València para posibles celebraciones, aunque no sería hasta este domingo cuando el propio club explicaría la hora prevista de cada uno de ellos, sobre todo por el posible recibimiento y celebraciones, tal y como ha ocurrido en los últimos años con el equipo femenino. Antes, eso sí, habría que imponerse a dos difíciles rivales en la final.

Próximos retos

Y todo a escasos días de que ambos equipos empiecen a competir en la Liga y en la Euroliga en el caso del masculino, ya que afrontarán una semana con tres partidos y doble jornada europea, debutando el miércoles fuera y el viernes en casa contra la Virtus, en el partido del estreno oficial taronja en el Roig Arena.

