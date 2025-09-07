Un Valencia Basket plagado de bajas pierde su primer partido de pretemporada

Valencia Basket abrió su pretemporada con una derrota ante UCAM Murcia por 92-85 en el torneo Región de Murcia Costa Cálida disputado en Yecla. El encuentro sirvió para ver los primeros minutos con la elástica taronja de Kameron Taylor, Omari Moore, Neal Sako e Isaac Nogués-González. Para esta primera prueba, el equipo taronja tuvo las ausencias de los cinco jugadores que participaron en el EuroBasket con España (Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui, Sergio De Larrea y Yankuba Sima), además de la de Darius Thompson (en el torneo continental con Italia) y Nate Reuvers (molestias en el tobillo). Los jóvenes Jorge Carot, Álex Blanco y Tomas Talcis junto al húngaro Valerio-Bodon (que está ayudando en los entrenamientos) completaron la convocatoria de doce jugadores.

El entrenador Pedro Martínez formó su primer quinteto de la pretemporada con Jean Montero, Omari Moore, Vincent Valerio-Bodon, Matt Costello y Neal Sako. Un triple de Costello replicó al acierto inicial de DeJulius y un mate de Sako a la canasta de Cacok pero el equipo murciano aprovechó la falta de acierto exterior del equipo taronja para poner el 10-5 tras los primeros cuatro minutos. Moore metió sus primeros puntos desde el tiro libre pero un triple de Forrest y una bandeja de Nakic ampliaban la ventaja universitaria hasta el 15-7 al llegar a la mitad del primer cuarto. Un triple de Sestina fue replicado por otro de Forrest y Radebaugh ponía la ventaja murciana por primera vez en la decena, lo que llevaba a Pedro Martínez a pedir el tiempo muerto. Una acción individual de Blanco y un 2+1 de Sako activaron la ofensiva taronja mientras Forrest seguía anotando desde detrás de la línea pese a la oposición aunque la aparición ofensiva del joven brasileño Neves subió a doce la renta universitaria antes de que dos tiros libres de Sestina lo dejaran en 29-19.

Valencia Basket comenzó mejor el segundo acto desde la intensidad defensiva de Nogués y los puntos desde el tiro libre de Montero, y aunque el cuadro murciano también sacó viajes a la línea de personal para mantener estable su ventaja, un triple del dominicano llevó a Sito Alonso a parar el partido con 31-25 al paso por el minuto 13. Costello asumió el protagonismo ofensivo en los siguientes ataques para seguir arañando la desventaja pero UCAM Murcia desde el tiro libre metía el choque con 39-32 al entrar en los últimos cuatro minutos de la primera mitad. Los jóvenes pidieron paso con Carot anotando desde el tiro libre y un 2+0 de Blanco pero Cacok se hacía grande en la pintura y los triples de Sestina que hubiesen empatado el partido no entraron, lo que permitió al equipo universitario volver a subir su renta, aunque una bandeja de Montero en el último ataque de la primera mitad lo dejaba en 47-43 al llegar al descanso.

Jean Montero metió los primeros puntos de Valencia Basket en la segunda mitad, una recuperación de Taylor que acabó con un mate del alero norteamericano empató el partido después de muchos minutos de ventaja murciana y un alley-oop bajado por Sako puso al equipo taronja por delante por primera vez en el partido hasta que Cacok cortó el parcial en 2-8. Ennis y Forrest con un triple volvieron a poner por delante a los murcianos que se aprovecharon de los problemas para anotar para poner el 57-51 antes de un triple y dos tiros libres de Carot. Un triple de Sestina volvió a poner por delante al Valencia Basket y otro más de Montero fue replicado por un acierto exterior de Radebaugh para llegar con 60-62 con diez minutos por jugar.

Dos tiros libres de Sestina y un triple de Moore encontraron respuesta murciana y Cacok desde el tiro libre lo empataba a 67 con algo más de siete minutos por jugar. Ennis alargó el parcial universitario con un triple y llevó a Pedro Martínez a parar el partido con un tiempo muerto. Pese al parón, Ennis repitió desde detrás del arco y Brancou paró el parcial en 11-0 con otro triple. Un 2+1 de Nakic ponía el 76-70 al llegar a la mitad del último cuarto pero Valencia Basket supo sacar viajes al tiro libre y una acción individual de Montero para mantenerse pegado en el marcador hasta cinco puntos seguidos de Radebaugh. Aunque Montero se escurría al aro para seguir anotando, un triple de Ennis ponía siete arriba al UCAM Murcia al entrar en los últimos tres minutos.

Un acierto desde la media distancia de Taylor y dos tiros libres de Montero eran la respuesta de un equipo taronja que trataba de agarrarse al partido pero que falló por dos veces la opción de ponerse a uno y Radebaugh desde el tiro libre puso la sentencia al partido, que acabó con un triple del propio escolta de UCAM Murcia para dejar el marcador final en 92-85.

Ficha técnica

UCAM Murcia 92 (29-18-13-32): DeJulius (7), Ennis (17), Sant-Roos (5), Nakic (12), Cacok (12)- quinteto inicial- Forrest (15), Radebaugh (18), Cate (0), López de la Torre (1), Neves (5), Diagne (0)

Valencia Basket 85 (19-24-19-23): Montero (23), Moore (9), Valerio-Bodon (0), Costello (12), Sako (8) - quinteto inicial- Taylor (6), Brancou (6), Blanco (4), Carot (7), Sestina (10), Talcis (0), Nogués-González (0)

Árbitros: Martínez Silla- Fernández- Sánchez Cutillas

Incidencias: Torneo Región de Murcia Costa Cálida disputado en el Pabellón José Ortega Chumilla de Yecla ante unos 1.500 espectadores