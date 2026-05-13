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EUROLIGA
Valencia Basket - Panathinaikos, en directo hoy: resultado del quinto partido del play-off de la Euroliga, en vivo
Valencia Basket y Panathinaikos se enfrentan en el Roig Arena en el quinto partido del play-off de la Euroliga
Albert Miranda
Valencia Basket y Panathinaikos se enfrentan en el Roig Arena en el quinto partido del play-off de la Euroliga.
VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS | 0-0 2'
Se nota que hay mucho en juego, porque llevábamos más de un minuto y el marcador sigue 0-0.
VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS | 0-0 1'
¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ROIG ARENAAA!
VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS
El Valencia Basket llega a este quinto partido, tras remontar un 0-2. Los dos primeros encuentros los perdió en casa y tenía que remontar en Grecia. En una de las pistas más tenebrosas y peligrosas del panorama europeo. Lo consiguió y hoy tiene la oportunidad de conseguir uno de los pases más épicos que se recuerdan.
VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS
¡Muuuuuuuy bueeeenaaassss tardeeeessss y bienvenidooosss a la narración del quinto y último partido de la serie entre el Valencia Basket y el Panathinaikos! El conjunto valenciano remontó un 0-2 en Grecia y hoy se puede clasificar para la final four. ¡Arrancamoooosss!
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