Valencia Basket - Panathinaikos, en directo hoy: resultado del quinto partido del play-off de la Euroliga, en vivo

VALENCIA BASKET - PANATHINAIKOS

El Valencia Basket llega a este quinto partido, tras remontar un 0-2. Los dos primeros encuentros los perdió en casa y tenía que remontar en Grecia. En una de las pistas más tenebrosas y peligrosas del panorama europeo. Lo consiguió y hoy tiene la oportunidad de conseguir uno de los pases más épicos que se recuerdan.