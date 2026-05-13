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Valencia Basket - Panathinaikos, en directo hoy: resultado del quinto partido del play-off de la Euroliga, en vivo

Valencia Basket y Panathinaikos se enfrentan en el Roig Arena en el quinto partido del play-off de la Euroliga

Valencia Basket y Panathinaikos se enfrentan en el quinto partido del play-off de la Euroliga

Valencia Basket y Panathinaikos se enfrentan en el quinto partido del play-off de la Euroliga / EFE

Albert Miranda

Valencia Basket y Panathinaikos se enfrentan en el Roig Arena en el quinto partido del play-off de la Euroliga.

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