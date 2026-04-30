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EUROLIGA
Valencia Basket - Panathinaikos, en directo hoy: resultado del segundo partido del play-off de la Euroliga, en vivo
Valencia Basket y Panathinaikos se enfrentan en el Roig Arena en el segundo partido del play-off de la Euroliga
2:40 2Q (46-41)
¡Qué gran parcial de Valencia Basket!. Más cinco en el marcador ahora mismo. Pide tiempo muerto Ataman
4:03 2Q (42-41)
Buenas defensas ahora de Valencia. Por delante en el marcador los valencianos cuando se pide antideportiva de TJ Shorts
7:15 2Q (33-34)
¡Madre mía Montero! Vaya 3+1 se ha sacado de la manga el jugador de República Dominicana para poner a Valencia en -1. Espectacular
FINAL 1Q (23-24)
Final a un gran primer cuarto en el Roig Arena. Partido muy igualado con Panathinaikos mandado por la mínima gracias a un buen Cedi Osman
1:40 1Q (22-22)
Gran parcial de Valencia Basket para empatar el partido de nuevo. Duelo muy igualado en el Roig Arena. De perder hoy, los de Pedro Martínez podrían estar disputando su último partido en casa en esta Euroliga
2:25 1Q (18-22)
¡Qué canastón de Lessort! Castigando mucho desde la pintura Panathinaikos a menos de tres minutos para llegar al final del primer cuarto
4:23 1Q (15-15)
De Larrea anota dos tiros libres para igualar el partido. Muy igualado el encuentro en el Roig Arena
4:30 1Q (13-14)
Canastón de Nigel Hayes-Davis para anotar un 2+1 y poner a Panathinaikos por delante en el partido por primera vez.
7:52 1Q (6-4)
Gran inicio de partido de Valencia Basket con buenas canastas de Montero y Badio
BUENAS TARDES A TOD@S
En pocos minutos arrancará el segundo partido de los playoffs de la Euroliga que enfrentará a Valencia Basket y Panathinaikos. El primer duelo se lo llevaron los griegos por la mínima 67-68. El duelo de hoy es vital para los de Pedro Martínez
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