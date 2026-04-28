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Valencia Basket - Panathinaikos, en directo hoy: resultado del primer partido del play-off de la Euroliga, en vivo
Valencia Basket y Panathinaikos se enfrentan en el Roig Arena en el primer partido del play-off de la Euroliga
Valencia Basket y Panathinaikos se enfrentan en el Roig Arena en el primer partido del play-off de la Euroliga.
VALENCIA BASKET 32 - 39 PANATHINAIKOS (DESCANSO)
Termina la primera mitad en el Roig Arena con un +7 para el cuadro griego. Sigue en partido Valencia pese al 5/26 en triples de los taronja en la primera mitad
¡Se coloca Valencia a cinco tras dos triples de Montero y Badio! (27-32)
VALENCIA BASKET 21 - 30 PANATHINAIKOS (MIN.15)
Sigue dominando con comodidad el conjunto griego. Valencia, condenado desde la línea del 6,75 con únicamente dos aciertos tras 15 intentos
VALENCIA BASKET 15 - 23 PANATHINAIKOS (FINAL 1Q)
Termina el primer asalto en el Roig Arena con ventaja de ocho puntos para el conjunto griego. El inicio de partido de Kendrick Nunn ha sido sensacional y ya suma 14 puntos. Jean Montero lleva cinco para el conjunto de Pedro Martínez
Problemas para Valencia
Malas noticias desde el Roig Arena en el inicio de partido. Anota Mathias Lessort desde la línea de personal para completar un 2+1 y situar el 5-15 en el marcador. Cinco minutos y medio para terminar el primer cuarto, entra Jean Montero a pista
¡Balón al aire!
Arranca el partido en el Roig Arena, el Valencia, en busca del primer punto en la eliminatoria
¡Bienvenidos al directo!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos a este directo en el que explicaremos lo que vaya ocurriendo en el primer asalto del Valencia Basket - Panathinaikos del play-off de la Euroliga. El duelo arranca en el Roig Arena a las 20:45h (CET)
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