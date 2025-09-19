El Valencia Basket se mide este viernes al Baskonia en el Torneo EncestaRías ACB

El primer equipo masculino de Valencia Basket cierra su pretemporada en la décima edición del torneo EncestaRías ACB que le llevará a disputar dos encuentros amistosos en dos días en el Pabellón Municipal de Pontevedra.

Calendario

El equipo taronja abrirá la competición midiéndose al Baskonia el viernes 19 de septiembre a las 18:45 horas. Repetirá Valencia Basket al día siguiente contra el equipo que obtenga el mismo resultado en la otra semifinal, que enfrenta al Río Breogán y el Real Madrid. En caso de triunfo ante los vitorianos, jugará la final el sábado 20 a las 20:30 horas contra el ganador de la otra semifinal. En caso de derrota el viernes, jugará la final de consolación ante el perdedor de la segunda semifinal el sábado 20 a las 18:00 horas. Todos los partidos del torneo serán ofrecidos por streaming en el canal oficial de Youtube de la competición y las entradas se podrán adquirir a través de este enlace.

Se acumulan las bajas en la rotación exterior

Valencia Basket afronta este tramo de la pretemporada con muchas ausencias por lesión. En el último encuentro amistoso disputado en Teruel perdió a Xabi López-Arostegui, que tuvo que ser intervenido en un dedo de la mano izquierda y a Brancou Badio, con una lesión muscular en el muslo de la pierna derecha. Además, Jean Montero tuvo que ser operado en un dedo de su mano derecha y estos tres jugadores causarán baja para las próximas semanas.

Este torneo puede suponer los primeros minutos del base Darius Thompson como jugador taronja y para paliar las bajas en el juego exterior, ha llegado Ike Iroegbu con un contrato de un mes y también podría estrenarse en este torneo. Nate Reuvers, ya reincorporado a la dinámica de trabajo del equipo tras sus problemas en el tobillo, podría jugar sus primeros minutos de la pretemporada.

Cierre a la pretemporada

El equipo taronja afronta en Pontevedra sus últimos dos partidos de pretemporada antes de levantar el telón de la temporada oficial con la semifinal de la Supercopa Endesa que le medirá al Unicaja el sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas. En sus dos choques anteriores cayó ante UCAM Murcia en Yecla por 92-85 y el miércoles 10 se impuso al Casademont Zaragoza en Teruel por 80-98.

El rival: Baskonia

El del miércoles será tan solo el tercer amistoso de preparación del conjunto vitoriano. Primero jugó a puerta cerrada contra el Gipuzkoa Basket y en el más reciente cayó ante San Pablo Burgos por 90-88 en un choque en el que le faltaron algunos de sus jugadores más importantes pero donde ya tuvieron minutos algunos de sus fichajes como Mamadi Diakite, Rafael Villar, Hamidou Diallo o Clement Frisch. Aunque fueron dos de los que continúan como Samanic (25 puntos) y Forrest (18) los más destacados.

Para este torneo, el conjunto baskonista podría ya contar con los jugadores que han regresado del EuroBasket como Sedekerskis, Luwawu-Cabarrot y otro de sus fichajes, Matteo Spagnolo. Markus Howard estuvo ausente en Burgos por unos problemas musculares y todavía no se ha podido estrenar en la pretemporada otro de sus fichajes, el letón Rodions Kurucs.

Vía: Superdeporte