El Valencia Basket se mete en la final y luchará por conquistar de nuevo la Supercopa Femenina

El Valencia Basket ya está en la final de la Supercopa F Endesa y este domingo, 28 de septiembre, luchará por conquistar el primer título oficial de la temporada y revalidar su corona. Las taronja superaban este sábado al Perfumerías Avenida por 70-75 en la primera semifinal y esperan ya rival para la final que saldrá de la segunda semifinal que disputan a continuación Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis.

Salvo en los primeros compases del partido, el Valencia Basket llevó siempre la delantera en el marcador dominando el juego y demostrando, que una temporada más, serán el rival a batir en las competiciones nacionales. La MVP del partido fue Ben Abdelkarder, que con 22 puntos dio una exhibición.

El primer quinteto oficial de la temporada

Con el mismo quinteto inicial alineado en el último partido de pretemporada en Paterna ante el Movistar: Leticia Romero, Elena Buenavida, Tanaka Atkinson, María Araújo y Kayla Alexander, iniciaba Rubén Burgos el partido. Un triple de Abby Meyers inauguraba el partido adelantando a Perfumerías Avenida mientras Araújo lograba la primera canasta para las taronja.

El juego interior taronja llevaba el peso del ataque en los primeros minutos con Araújo, autora de los 4 primeros puntos y Atkinson que también anotaba bajo los aros (8-6, min. 4). La segunda personal de Leti Romero motivaba que Burgos la sustituyese rápidamente por Lekovic quien daba más velocidad al juego y además, tomaba la batuta en el ataque abriendo el juego taronja. Con dos triples más una penetración sumaba 8 puntos consecutivos dejando el marcador en empate a 14 ( min. 6).

Burgos seguía moviendo el banquillo y entraban en juego Queralt Casas y Hind Ben Abdelkader quien se estrenaba de la mejor forma, con un triple que por primera vez ponía por delante a las taronja (15-17). Con 18-20 finalizaba el primer cuarto.

Despegue en el segundo cuarto

En el segundo cuarto, un Valencia Basket cada vez más asentado en la cancha, incrementaba su ventaja con un juego rápido y moviendo muy bien el partido. Ben Abdelkarder daba un recital de triples y las taronja dominaban tanto la línea exterior como bajo los aros .

El Perfumerías Avenida tenía muchas dificultades para encontrar el camino del aro y tardaba cinco minutos en anotar su primera canasta en el segundo cuarto. (20-30 min. 15). El Valencia Basket mantenía una ventaja clara y cómoda en torno a los 10 puntos (26-36 min. 18). Raquel Carrera se sumaba a la fiesta de los triples y estiraba la renta a 27-41. Las de Rubén Burgos daban un recital de recursos ofensivos.

Al descanso el Valencia Basket se iba con el pase a la final encarrilado y una renta de +15 puntos que reflejaba la superioridad taronja vivida en la cancha. (31-46).

Tercer cuarto

El primer punto del tercer cuarto lo metía Awa Fam desde el tiro libre. El Perfumerías Avenida trataba de apretar más en defensa. Las salmantinas, con una buena salida en el tercer cuarto, despertaban y recortaban distancias. El Valencia Basket dejaba escapar varios ataques mientras Perfumerías, ahora con un buen acierto desde el triple con Vilaró como protagonista(una de las dos únicas supervivientes de la plantilla de la pasada campaña), lograba ponerse a tan sólo 3 puntos (46-49).

El Valencia Basket, veía el peligro y rápidamente reaccionaba para cortar el avance salmantino (46-52 min. 26). Al Perfumerías Avenida se le acababa la inspiración y era el Valencia Basket el que de nuevo recobraba el dominio del juego volviendo a estirar la ventaja (46-57 min. 29). El parcial para las de Rubén Burgos era de 0-8. Con 46-59 finalizaba el tercer cuarto.

Último cuarto

Al Perfumerías Avenida no le quedaba más remedio que intentar acelerar el juego y apostar por ataques cortos. El cronómetro corría a favor de las taronja. El Valencia Basket no bajaba el ritmo, seguía sumando y controlando bien en defensa a su rival (55-66 min. 34). Parecía que volvía la tranquilidad al partido para el Valencia Basket pero aún habría que sufrir.

Pero Perfumerías Avenida no se rendía y liderado por Vilaró, volvía a dar otro tirón al marcador y se ponía a sólo 6 puntos (60-66). Vilaró, bien secundada por Zellous, se convertía en un azote para el Valencia Basket. Unnuevo riple de la escolta del Perfumerías dejaba el marcador en un peligroso 63-66.

Rubén Burgos reaccionaba pidiendo un tiempo muerto. El Valencia Basket presionaba ahora más en defensa. Faltaban sólo 2 minutos y medio por jugar. Un rebote ofensivo y una canasta bajo el aro de Soriano reducía la renta taronja a sólo 2 puntos (65-67 a falta de 1:45). Cada acción era clave ahora. Fam anotaba una canasta proverbial que devolvía la tranquilidad mientras Ben Abdelkarder forzaba una falta cuando ensayaba un triple que le daba 3 tiros libres. Aprovechaba los 3 y el Valencia Basket respiraba (65-72, min. 39). Zellous lograba un triple que mantenía la esperanza salmantina (68-72). Ben Abdelkarder, en una gran acción individual lograba un 2+1. Con 70-75 acababa el partido y el Valencia Basket lograba el pase a la final de la Supercopa.

Vía: Superdeporte