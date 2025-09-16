El Valencia Basket lucirá una equipación especial en Europa

El Valencia Basket, de la mano de hummel, ha lanzado una equipación especial que los equipos profesionales lucirán como primera equipación en sus compromisos europeos.

Tras apostar por el naranja característico en la primera equipación nacional, el negro y la piel del Roig Arena en la segunda y los colores de la arena, el mar y el cielo valenciano en la tercera, se recupera ahora ese naranja inicial con un matiz importante: los murciélagos. Este elemento tan característico en la leyenda y simbología de la ciudad de Valencia que también forma parte del logo oficial del club, está muy presente en esta nueva piel, inundando tanto la parte delantera como la trasera de la misma.

Como sucediera con las tres primeras equipaciones, esta versión europea también mantiene la novedad de poder leer el nombre del Club en la parte frontal. En una apuesta por expandir la marca y dotar de una mayor visibilidad a Valencia Basket, es el nombre lo que luce sobre el naranja, en lugar de Cultura del Esfuerzo como ha sido habitual las últimas temporadas, que pasa a tener presencia solo en la etiqueta. Una Cultura del Esfuerzo que seguirá muy presente en el día a día como principal lema que defina cada paso que den tanto de los equipos profesionales como de las categorías de formación, que seguirán luciéndola en sus equipaciones.

A la venta el 1 de octubre

La equipación europea para la temporada que comienza se pondrá a la venta el próximo 1 de octubre en la tienda online: https://tienda.valenciabasket.com/ y la tienda física en el Roig Arena.

Consigue tu camiseta por 70€

El 1 de octubre quedarán pues a la venta todas las equipaciones para la próxima temporada. Todos los productos de la nueva temporada cuentan con un descuento del 10% para los abonados del club. Por lo tanto, ya puedes adquirir tu camiseta de juego a un precio de 70 euros, desde 63 si eres abonado del Valencia Basket.

Camiseta juego

70 euros

63 euros

Pantalón juego

40 euros

36 euros

Los patrocinadores refuerzan su apoyo

Valencia Basket contará con la presencia de múltiples patrocinadores en distintos espacios de sus equipaciones oficiales. Pamesa, Vitaldin, Puleva, Midea y MGS Seguros que se incorpora, tendrán presencia en la equipación masculina. Los mismos 5 patrocinadores repiten además en la equipación femenina, junto a Quirónsalud que también mantiene su apuesta. Todo ello, como no puede ser de otra forma, además de la presencia de la entidad responsable de la elaboración de las equipaciones, hummel.

En la camiseta de calentamiento repite apuesta Caixa Popular. Y a todos estos sponsors con presencia en la piel de los equipos profesionales, se unen Puleva, Pamesa y CaixaBank con presencia en las equipaciones de las categorías de formación, sumándose Frigicoll en los equipos masculinos y Teika en los femeninos. A todas las marcas mencionadas, el Club les quiere agradecer una vez más su apuesta en una temporada muy ilusionante en la que espera corresponder su confianza con éxitos deportivos.

Vía: Superdeporte