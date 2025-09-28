Valencia Basket le clava la primera estocada al Madrid de Scariolo y conquista la Supercopa

El Valencia Basket se apuntó la segunda Supercopa Endesa de su historia después de derrotar el Real Madrid por 94-98. El Martín Carpena de Málaga vibró con una final de excelente nivel que se decantó en los instantes finales con un trascendental 2+1 de Kameron Taylor y el acierto desde la personal de Sergio de Larrea (MVP de la final). El exjugador de Unicaja volvió a brillar en su antiguo hogar, y terminó el encuentro con 17 puntos, mientras que el internacional español se fue hasta los 21, con nueve de ellos desde el 4,60. Los 19 puntos de Mario Hezonja y los 17 del 'Facu' Campazzo resultaron insuficientes para el cuadro de Sergio Scariolo. La segunda etapa del técnico italiano en Madrid arranca sin título, y por segundo curso consecutivo, los blancos se quedan sin Supercopa.

Real Madrid - Valencia Basket (baloncesto, Supercopa ACB), 28/09/2025 SUPERCOPA ENDESA 2025 RMA 94 98 VAL Alineaciones REAL MADRID, 94 (27+17+25+25): Feliz (7), Hezonja (19), Abalde (3), Deck (11), Tavares (7) -quinteto inicial- Lyles (9), Kramer (5), Deck (11), Garuba (3), Fernando (0), Procida (3), Llull (9), Campazzo (18). VALENCIA BASKET, 98 (24+27+18+29): De Larrea (21), Taylor (17), Moore (10), Reuvers (12), Pradilla (9) -quinteto inicial- Puerto (10), Costello (2), Sako (6), Thompson (9), Iroegbu (2).

El Real Madrid volvió a sufrir con su producción ofensiva en la primera mitad. Tras un primer cuarto igualado que se apuntó el cuadro blanco (27-24), los de Pedro Martínez apretaron el acelerador en ataque e incrementaron sus prestaciones defensivas.

Los taronja se apuntaron un parcial de 5-16 en los primeros seis minutos del segundo periodo, con mucho acierto exterior por parte de Kam Taylor. Seguían lloviendo los triples en el Carpena para un Valencia que superó los 10 puntos de ventaja gracias a una acción de Ike Iroegbu (34-45).

Pero una vez más volvió a aparecer un Sergio Llull cuya inspiración permitió reducir la diferencia en el electrónico hasta los siete tantos (44-51) antes de marchar a vestuarios.

Aparición estratosférica de Hezonja

El descanso le sentó de maravilla al Real Madrid y terriblemente mal al conjunto de Martínez. Se selló el aro para el cuadro taronja, y Mario Hezonja se echó el equipo a la espalda para volver a ponerse por delante. Intratable el croata, con muchísima confianza en cada balón, fue capaz de sacar petróleo en cada acción, y en un visto y no visto, colocó el 59-55 para los blancos.

Mario Hezonja, en la final de la Supercopa Endesa ante Valencia Basket / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Un triple de Josep Puerto frenó la sangría, pero los de Scariolo vivían el mejor momento de la final, y tras un 2+1 de Gaby Deck, Martínez se vio obligado a parar el partido. Amenazó el Real Madrid con poder romper el partido, pero Valencia no iba a dar su brazo a torcer, y con un parcial de 0-7, bien culminado por Jaime Pradilla, equilibró la final a 67.

Se entró al último asalto con un empate a 69 tras un quiebro de Omari Moore que mandó a la lona a Usman Garuba. Se sucedieron los 2+1 en la primera mitad de cuarto, con Neal Sako, Trey Lyles y Pradilla castigando a las defensas rivales (77-79).

Gran final de Sergio De Larrea

Valencia empezó a soñar con el triunfo tras otra acción de canasta y personal, esta vez de Darius Thompson. Quedaban tres minutos y medio y la ventaja taronja era de cuatro puntos (81-85). Deck acercó a los blancos desde la línea de personal, pero un sensacional 2+1 de Taylor, dejó el partido prácticamente sentenciado (86-92). A Sergio de Larrea, que cuajó una gran final, no le tembló el pulso desde el 4,60, pero Facundo Campazzo se negaba a perder la final (94-96 a falta de seis segundos).

Vendió muy cara su piel el conjunto blanco, pero 'Larry' liquidó la final desde el tiro libre, y el título voló hacia la capital del Turia (94-98). Una 'hazaña' lograda sin los lesionados Jean Montero, Brancou Badio, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima.