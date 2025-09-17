El Valencia Basket juega su último amistoso antes de la Supercopa en Paterna

Antes del inicio de la competición oficial, el Valencia Basket jugará un último partido en Paterna contra Movistar Estudiantes el domingo 21 de septiembre a las 12:30 horas. Una semana después, el equipo de Rubén Burgos se estrenará oficialmente en la Supercopa LF Endesa, donde se medirá al Perfumerías Avenida. Una buena oportunidad para ver al conjunto valenciano. Las entradas para el choque en el Pabellón Municipal de Paterna ya están a la venta con un precio de tan solo 5 euros para socios del Nou Bàsquet Paterna y Valencia Basket.

Después de las tres victorias conseguidas en el viaje a Grecia. Un 3/3 en triunfos en el torneo de pretemporada la ‘Copa de Atenas’ con una victoria ante CIMSA CBK Mersin en el último partido, tras haber tumbado a VBW Gdynia y a Athinaikos, llega el momento decisivo de la pretemporada antes de iniciar la temporada.

La Supercopa, la próxima semana

El combinado taronja se medirá al conjunto salmantino en la primera eliminatoria, que será el sábado 27 de septiembre a las 17:15 horas, en el Palacio de los Deportes de Huesca. Esta será la sexta participación del combinado de Rubén Burgos en esta competición y todas de forma consecutiva. En el primer año las taronja cayeron en semifinales frente a Lointek Gernika. Hace tres años se proclamaron campeonas, tumbando a Perfumerías Avenida en la final. Hace dos campañas Valencia Basket llegó a la final, donde finalmente cayó ante Spar Girona. Los dos últimos años las taronja han levantado el título de forma consecutiva uno ante Perfumerías Avenida y otro contra Casademont Zaragoza. Tres de las cuatro últimas Supercopas son color taronja.

Vía: Superdeporte