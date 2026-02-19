En Directo
Baloncesto
Valencia Basket - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
Sigue en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Valencia Basket y Asisa Joventut
Arnau Montserrat
Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en el Roig Arena en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto.
29-26 / 2º cuarto
2+1 que se saca de la manga Sako aunque el tiro libre no lo convierte.
27-26 / 2º cuarto
Hakanson de tres, para dentro. Le estaba costando a la Penya en este inicio de segundo cuarto, le va ayudar este triple.
27-23 / 2º cuarto
Lo dicho. Montero de nuevo. Menuda penetración, bandeja y calentando el público del Roig Arena. Lo para Dani Miret. Tiempo muerto en pista.
25-23 / 2º cuarto
Ha conectado con el partido Montero para el Valencia y esto no es buena notícia para el Badalona. Triplazo.
22-23 / 2º cuarto
¡En marcha el segundo cuarto en el Roig Arena!
22-23 / 1º cuarto
Se llevó el tapón Ricky Rubio en la última del primer cuarto... ¡FINAL! Gana el Joventut de Badalona por la mínima al término de los primeros 10 minutos. Gran igualdad en este primer tramo de encuentro.
17-20 / 1º cuarto
Triple para Valencia y pérdida de Guillem Vive en el Joventut de Badalona. Entramos en los dos últimos minutos del primer cuarto.
14-20 / 1º cuarto
Alcanza el bonus también Valencia con dos faltas sobre Ricky Rubio. Anota los dos.
14-16 / 1º cuarto
Qué triplazo de Guillem Vives para romper un par de minuto de sequía para la Penya. Contesta De Larrea con otro triple, ahora para Valencia.
11-13 / 1º cuarto
Segunda falta personal de Hanga que pone cara de muchas dudas sobre la decisión. Tiros libres para Montero de nuevo que anota los dos. Está en bonus la Penya.
