Baloncesto

Valencia Basket - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo

Sigue en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Valencia Basket y Asisa Joventut

Valencia Basket y Joventut se ven las caras en la Copa del Rey

Valencia Basket y Joventut se ven las caras en la Copa del Rey / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Arnau Montserrat

Valencia Basket y Asisa Joventut se enfrentan en el Roig Arena en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto.

