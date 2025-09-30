El Valencia Basket inscribe a tres canteranos en la Euroliga

El Valencia Basket inicia una larga Euroliga este miércoles con la visita a la cancha del Villeurbanne. La Euroliga más intensa de la historia que contará con 20 equipos y constará de 38 jornadas sólo en su Fase de Liga Regular. Para afrontar tan extenso calendario, los taronja han incluido en la inscripción para la competición a tres jóvenes que, en caso de emergencia, podrán completar el roster en alguno de los partidos. Se trata de los canteranos Jorge 'Yuri' Carot, Tomas Talcis, Álex Blanco y Nikola Dzepina.

Ike Iroegbu, inscrito y Valerio-Bodon, fuera de la lista

El base Ike Iroegbu fichado temporalmente para cubrir las lesiones de Montero y Badio, también ha sido inscrito y forma parte de la lista de 20 jugadores presentados por el Valencia Basket para disputar la Euroliga. Vicent Valerio-Bodon, otro fichaje temporal, no está en la lista de elegidos cuando sí lo estuvo (aunque no jugó) en la Supercopa.

Como se preveía Ethan Happ, jugador con contrato pero que sigue recuperándose de una larga lesión y con el que no cuenta Pedro Martínez, tampoco tendrá ficha en la Euroliga.

Como en la Euroliga no existe la limitación de extracomunitarios que hay en la acb, Pedro Martínez podrá usar a los tres que tiene: Omari Moore, Kameron Taylor y Nate Sestina. Los tres podrán jugar en cada partido si el técnico lo considera oportuno.

Carot

Carot, nacido en 2006 y de 206 centímetros, ya estuvo la pasada campaña en la dinámica del equipo que dirige Pedro Martínez y el pasado mes de diciembre debutó en un partido oficial del primer equipo en el choque de la Eurocopa ante el Cluj-Napoca rumano.

Talcis

Talcis es un escolta que acaba de cumplir 18 años, mide 195 centímetros y que se formó en el Club Deportivo Don Bosco e internacional sub 18 con Letonia, con la que disputó el Eurobasket de la categoría este verano. El campeonato lo ganó España y lo hizo con una notable actuación del base menorquín Álex Blanco, también de 2007, de 188 centímetros y llegado al Valencia en el verano de 2024.

Dzepina

Unos meses antes, el club había incorporado a Dzepina, un ala-pívot serbio del año 2006 que este verano, con sus 207 centímetros, disputó con Serbia el Europeo sub 19, con un promedio de 16 puntos y 5 rebotes por encuentro. Los cuatro han realizado la pretemporada con el primer equipo.

